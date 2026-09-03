לאחר שספגה את ההפסד הראשון העונה, 3:1 למכבי ת"א בבלומפילד, מכבי חיפה תנסה לשוב למסלול הניצחונות במשחק מחרתיים (שבת, סמי עופר, 20:30) נגד הפועל פ"ת. לקראת המשחק התייחס היום המאמן ברק בכר למצבה של הקבוצה - כמו גם על מסע הרכש.

על ההפסד במחזור הקודם אמר בכר: "לא היינו אנדרדוג ולא פייבוריטים. היו דברים שעשינו פחות טוב. מול הפועל פ"ת נצטרך לעשות את הסוויץ׳ כדי לנצח את המשחק".

"בסוף נישפט לפי התוצאות". ברק בכר ( צילום: עוז מועלם )

המאמן התייחס גם לביקורת ולחץ סביב המועדון: "אין לנו שליטה על מה שקורה בחוץ. ברור שאנחנו חיים במדינה, שומעים וקוראים. אבל אנחנו עושים הכל כדי לנתק את זה. אנחנו קבוצה עם הרבה שחקנים חדשים, אנחנו מחזור 2, ניצחנו משחק והפסדנו משחק. אנחנו מנסים לנתק את השחקנים ממה שקורה. אני מאוד אוהב את הקבוצה שלי, מאוד אוהב את מה שקורה בתוך הקבוצה. הזמן יעשה את שלו, אני מתעסק במה שקורה בתוך המשחק. אני יודע עם מי אני עובד ואיך אני יכול לשפר את הקבוצה. בסוף נישפט על פי התוצאות".

על התמיכה מהיציעים הוסיף: "יודעים שיש מאיתנו ציפייה מאוד גדולה. האוהדים תמכו גם אחרי בלומפילד. אני בטוח שגם ביום שבת תהיה אווירה טובה. נבוא הכי טובים שיש והכי אגרסיביים שיש. נעשה מה שצריך כדי להטריף אותם ושהם יטריפו אותנו".

בכר התייחס לדבריו של חזיזה ולדרך שבה בחר להיפרד ממכבי חיפה: ״אי אפשר להתווכח עם תחושות של בנאדם. כל אחד בוחר את הדרך שלו איך להיפרד ואיך לעזוב מועדון, יש כאלו שיקחו את זה למקום של קורבן ויש כאלו שיבחרו להעריך את המקום. כשאני עזבתי או פוטרתי דאגתי להשאיר דלת פתוחה״

בכר ביקש להדגיש כי הקבוצה נמצאת עדיין בתהליך התחברות לאחר השינויים הרבים שנעשו בסגל: "עבדנו מאוד קשה בקיץ ועוד לפניו, גם אני וגם ליאור וכל המערכת. עשינו המון שינויים. אני חוזר ואומר - יש פה הרבה שחקנים חדשים, יש פה קבוצה חדשה. במשחק האחרון היו 8 שחקני הרכב חדשים, אין פה קסם, דברים לוקחים זמן. אנחנו יודעים שאנחנו מועדון תחרותי ורוצים תוצאות כאן ועכשיו. אנחנו צריכים את הזמן הזה, זה תהליך. אני מאמין שתוך כדי המשחקים הקרובים נראה יכולת גבוהה יותר".

כשנשאל אם הסגל כבר הושלם, השיב: "עד שהחלון נסגר הוא לא סגור. יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, אין לי תשובה לגביי זה". בנוגע לפדרו ברזאו, שצפוי להצטרף, אמר: "אין מה לספר כרגע, ברגע שדברים ייסגרו נספר. אמרנו שזה קרוב, אבל כשיהיה חתום נודיע".