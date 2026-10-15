חוזהו של צור מסתיים בקיץ הקרוב, ולהפועל ת"א אופציה להאריכו בעונה נוספת - החלטה שכבר התקבלה במועדון. עם זאת, היכולת שהפכה אותו לשוער הטוב בליגה, לצד הפיכתו לשוער הבכיר בנבחרת ישראל בחלון ליגת האומות האחרון מול אירלנד וקוסובו, הובילו להחלטה להציע לו חוזה חדש לשלוש שנים, הכולל שדרוג משמעותי בשכרו.

חוזהו של צור מסתיים בקיץ הקרוב, ולהפועל ת"א אופציה להאריכו בעונה נוספת - החלטה שכבר התקבלה במועדון. עם זאת, היכולת שהפכה אותו לשוער הטוב בליגה, לצד הפיכתו לשוער הבכיר בנבחרת ישראל בחלון ליגת האומות האחרון מול אירלנד וקוסובו, הובילו להחלטה להציע לו חוזה חדש לשלוש שנים, הכולל שדרוג משמעותי בשכרו.

חוזהו של צור מסתיים בקיץ הקרוב, ולהפועל ת"א אופציה להאריכו בעונה נוספת - החלטה שכבר התקבלה במועדון. עם זאת, היכולת שהפכה אותו לשוער הטוב בליגה, לצד הפיכתו לשוער הבכיר בנבחרת ישראל בחלון ליגת האומות האחרון מול אירלנד וקוסובו, הובילו להחלטה להציע לו חוזה חדש לשלוש שנים, הכולל שדרוג משמעותי בשכרו.

צור משתכר כיום 180 אלף יורו לעונה, ובמסגרת החוזה החדש צפוי לקבל העלאה של עשרות אחוזים בשכרו, בחוזה מדורג. שני הצדדים מעוניינים במהלך, שצפוי לצאת לפועל בקרוב. צור נחשב לאחת הרכישות האיכותיות של הפועל מאז חזרתה לליגת העל בעידן אדמונד ספרא. לצד יכולתו המקצועית, גם אישיותו ונוכחותו בחדר ההלבשה תרמו להחלטה להעניק לו חוזה ארוך טווח. במועדון רואים בו חלק מרכזי מהפרויקט, שבו מרבית השחקנים חתומים גם לעונה הבאה, למעט עמנואל בואטנג.

צור משתכר כיום 180 אלף יורו לעונה, ובמסגרת החוזה החדש צפוי לקבל העלאה של עשרות אחוזים בשכרו, בחוזה מדורג. שני הצדדים מעוניינים במהלך, שצפוי לצאת לפועל בקרוב. צור נחשב לאחת הרכישות האיכותיות של הפועל מאז חזרתה לליגת העל בעידן אדמונד ספרא. לצד יכולתו המקצועית, גם אישיותו ונוכחותו בחדר ההלבשה תרמו להחלטה להעניק לו חוזה ארוך טווח. במועדון רואים בו חלק מרכזי מהפרויקט, שבו מרבית השחקנים חתומים גם לעונה הבאה, למעט עמנואל בואטנג.

צור משתכר כיום 180 אלף יורו לעונה, ובמסגרת החוזה החדש צפוי לקבל העלאה של עשרות אחוזים בשכרו, בחוזה מדורג. שני הצדדים מעוניינים במהלך, שצפוי לצאת לפועל בקרוב. צור נחשב לאחת הרכישות האיכותיות של הפועל מאז חזרתה לליגת העל בעידן אדמונד ספרא. לצד יכולתו המקצועית, גם אישיותו ונוכחותו בחדר ההלבשה תרמו להחלטה להעניק לו חוזה ארוך טווח. במועדון רואים בו חלק מרכזי מהפרויקט, שבו מרבית השחקנים חתומים גם לעונה הבאה, למעט עמנואל בואטנג.

במקביל, הפועל מתקרבת לשיא כל הזמנים שלה במכירת מנויים: כ־300 מנויים נוספים יאפשרו לה לחצות לראשונה את רף ה־20 אלף. למשחק בשבת מול עירוני טבריה צפויים להגיע כ־22 אלף אוהדים באדום.

במקביל, הפועל מתקרבת לשיא כל הזמנים שלה במכירת מנויים: כ־300 מנויים נוספים יאפשרו לה לחצות לראשונה את רף ה־20 אלף. למשחק בשבת מול עירוני טבריה צפויים להגיע כ־22 אלף אוהדים באדום.

במקביל, הפועל מתקרבת לשיא כל הזמנים שלה במכירת מנויים: כ־300 מנויים נוספים יאפשרו לה לחצות לראשונה את רף ה־20 אלף. למשחק בשבת מול עירוני טבריה צפויים להגיע כ־22 אלף אוהדים באדום.