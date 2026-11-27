ג'יימס טברניר, שחתם בקיץ האחרון יחד עם גבי קניקובסקי כאחת משתי הרכישות הנוצצות של מכבי ת"א, מקבל שכר שנתי של 700 אלף יורו - הגבוה ביותר בכדורגל הישראלי. המגן האנגלי הגיע בין היתר בזכות הקשר החברי עם המאמן קני מילר והרקורד מגלזגו ריינג'רס, אך עד כה לא סיפק יכולת שוברת שוויון. למכבי ת"א יש אופציה להארכת חוזהו בסיום העונה, וללא שיפור משמעותי מול השכר הגבוה שלו הוא יתקשה להמשיך.