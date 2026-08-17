"היינו פחות חדים, גם כשהגענו קרוב לשער", אמר מאמן הירוקים, ברק בכר, בסיום המשחק. "במחצית השנייה לא היינו מספיק תכליתיים ולא הגענו כמעט למצבים. צריך עוד לעבוד. יש הרבה שחקנים חדשים שצריך לחבר אותם. אנחנו עובדים הרבה על הגנה ומוסיפים עוד אימונים. בשבת יש משחק ליגה ראשון, האווירה תהיה אחרת ונצטרך להרים את עצמנו. אני רוצה לראות שיפור והתקדמות, גם אם לא ניתן הצגות. נצטרך להשתפר תוך כדי משחקים".

"היינו פחות חדים, גם כשהגענו קרוב לשער", אמר מאמן הירוקים, ברק בכר, בסיום המשחק. "במחצית השנייה לא היינו מספיק תכליתיים ולא הגענו כמעט למצבים. צריך עוד לעבוד. יש הרבה שחקנים חדשים שצריך לחבר אותם. אנחנו עובדים הרבה על הגנה ומוסיפים עוד אימונים. בשבת יש משחק ליגה ראשון, האווירה תהיה אחרת ונצטרך להרים את עצמנו. אני רוצה לראות שיפור והתקדמות, גם אם לא ניתן הצגות. נצטרך להשתפר תוך כדי משחקים".

"היינו פחות חדים, גם כשהגענו קרוב לשער", אמר מאמן הירוקים, ברק בכר, בסיום המשחק. "במחצית השנייה לא היינו מספיק תכליתיים ולא הגענו כמעט למצבים. צריך עוד לעבוד. יש הרבה שחקנים חדשים שצריך לחבר אותם. אנחנו עובדים הרבה על הגנה ומוסיפים עוד אימונים. בשבת יש משחק ליגה ראשון, האווירה תהיה אחרת ונצטרך להרים את עצמנו. אני רוצה לראות שיפור והתקדמות, גם אם לא ניתן הצגות. נצטרך להשתפר תוך כדי משחקים".

עוד אמר בכר: "אני מרגיש שאני צריך לעבוד יותר קשה, גם אני וגם השחקנים. ברור שציפינו להיראות יותר טוב ולנצח יותר. יש הרבה עבודה ואני מצפה לראות שיפור כבר בשבת. עם כל הכבוד לגביע הטוטו, ישפטו אותנו על פי התוצאות בליגה, זה כבר משהו אחר. ליאור (רפאלוב) ואני יודעים שיש עוד הרבה עבודה. צריך לחבר את השחקנים. יש פה לחץ. השחקנים החדשים צריכים זמן. חלק מבינים, לחלק ייקח עוד זמן".

עוד אמר בכר: "אני מרגיש שאני צריך לעבוד יותר קשה, גם אני וגם השחקנים. ברור שציפינו להיראות יותר טוב ולנצח יותר. יש הרבה עבודה ואני מצפה לראות שיפור כבר בשבת. עם כל הכבוד לגביע הטוטו, ישפטו אותנו על פי התוצאות בליגה, זה כבר משהו אחר. ליאור (רפאלוב) ואני יודעים שיש עוד הרבה עבודה. צריך לחבר את השחקנים. יש פה לחץ. השחקנים החדשים צריכים זמן. חלק מבינים, לחלק ייקח עוד זמן".

עוד אמר בכר: "אני מרגיש שאני צריך לעבוד יותר קשה, גם אני וגם השחקנים. ברור שציפינו להיראות יותר טוב ולנצח יותר. יש הרבה עבודה ואני מצפה לראות שיפור כבר בשבת. עם כל הכבוד לגביע הטוטו, ישפטו אותנו על פי התוצאות בליגה, זה כבר משהו אחר. ליאור (רפאלוב) ואני יודעים שיש עוד הרבה עבודה. צריך לחבר את השחקנים. יש פה לחץ. השחקנים החדשים צריכים זמן. חלק מבינים, לחלק ייקח עוד זמן".