מכבי חיפה סיימה הערב (שני) את משחקיה בגביע הטוטו עם הפסד 1:0 להפועל ירושלים באצטדיון סמי עופר, וסיימה במקום העשירי בלבד במשחקי הדירוג. הירוקים הפסידו בשלושה מתוך חמשת משחקיהם במפעל, וקיבלו לא מעט סיבות לדאגה לקראת משחקם הראשון בליגת העל ביום שבת, כשיארחו את העולה החדשה, הפועל ר"ג.
"היינו פחות חדים, גם כשהגענו קרוב לשער", אמר מאמן הירוקים, ברק בכר, בסיום המשחק. "במחצית השנייה לא היינו מספיק תכליתיים ולא הגענו כמעט למצבים. צריך עוד לעבוד. יש הרבה שחקנים חדשים שצריך לחבר אותם. אנחנו עובדים הרבה על הגנה ומוסיפים עוד אימונים. בשבת יש משחק ליגה ראשון, האווירה תהיה אחרת ונצטרך להרים את עצמנו. אני רוצה לראות שיפור והתקדמות, גם אם לא ניתן הצגות. נצטרך להשתפר תוך כדי משחקים".
עוד אמר בכר: "אני מרגיש שאני צריך לעבוד יותר קשה, גם אני וגם השחקנים. ברור שציפינו להיראות יותר טוב ולנצח יותר. יש הרבה עבודה ואני מצפה לראות שיפור כבר בשבת. עם כל הכבוד לגביע הטוטו, ישפטו אותנו על פי התוצאות בליגה, זה כבר משהו אחר. ליאור (רפאלוב) ואני יודעים שיש עוד הרבה עבודה. צריך לחבר את השחקנים. יש פה לחץ. השחקנים החדשים צריכים זמן. חלק מבינים, לחלק ייקח עוד זמן".
מאמן המנצחת, ליאור זדה: "לא שיחקנו טוב כל כך. היו רגעים שהיינו בסדר, אבל לא יותר מדי. אנחנו יכולים וצריכים לשחק טוב יותר". על כובש השער, ישראל דאפה: "מוקדם להתחיל עם כותרות ולייצר תופעה סביבו. יש לו עוד הרבה מה ללמוד ולאן להתקדם. הרצון שם ואני מקווה שתהיה לזה המשכיות. הוא שחקן מסוכן וחזק, יש לו יכולות גופניות טובות מאוד. הוא עוד יתקדם".