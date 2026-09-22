אחרי הכישלון במוקדמות המונדיאל, כשנבחרת ישראל תחת רן בן־שמעון הציגה הגנה מביכה (2.5 ספיגות בממוצע למשחק) ורשמה מספר תבוסות מהדהדות, לרשותו של המאמן הלאומי עומד הפעם סגל איכותי במיוחד. הדבר בולט לאור מצבת הלגיונרים המרשימה והביצועים שלהם, כולל בליגות בכירות באירופה, ורגע לפני פתיחת קמפיין ליגת האומות מחר באוסטריה (21.45), ישנה ציפייה טבעית לנצל את הפלטפורמה בניסיון לעלות דרכה ליורו בעוד שנתיים.

בקמפיין האחרון הייתה לישראל את אחת מחמש ההגנות החלשות ביותר באירופה, מקום 49 מ־54. שתיים מהנבחרות האחרות ברשימה המפוקפקת עוד שיחקו מולה ואותן היא ניצחה - מולדובה ואסטוניה - ויחד איתן סן־מרינו, ליכטנשטיין וגיברלטר. אולם הפעם בליגת האומות כשהנבחרת תפגוש את אוסטריה שהכוכבים שלה לא משחקים, קוסובו, נבחרת ששחקניה הבכירים פתחו במרד נגד ההתאחדות המקומית, ואירלנד, שלא משחקת מול ישראל בדבלין מטעמים פוליטיים, יחד עם נציגות של 14 לגיונרים, הציפייה היא לשיפור משמעותי בתוצאות.

גלריה לישראל יש לגיונרים בכירים. ענאן חלאילי ( צילום: Attila KISBENEDEK / AFP )

אם בעבר היו טענות כי ישנם לגיונרים ישראלים, אבל הם לא מגיעים מליגות בכירות, הפעם הנבחרת מתהדרת בשחקנים מחמש ליגות איכותיות: ענאן חלאילי משחק בקריסטל פאלאס מהפרמייר־ליג, רוי רביבו באלצ׳ה הספרדית, עומרי גאנדלמן בלצ׳ה האיטלקית, ויש עוד שני שחקנים שמשחקים בליגת המשנה באנגליה שנחשבת לאחת הקשוחות באירופה, מנור סולומון בווסטהאם ודניאל פרץ בסאות'המפטון. אליהם תוסיפו את אוסקר גלוך באיאקס ההולנדית.

המונדיאליטו תחת אופיר חיים, בו סיימה נבחרת ישראל במקום השלישי אחרי שניצחה בין היתר יריבות כמו ברזיל, יחד עם יורו הצעירות תחת גיא לוזון עם המקום הרביעי שהוביל למשחקים האולימפיים בפריז לפני שנתיים, עזרו לייצוא המצליח.

מנבחרת המונדיאליטו יצאו שחקנים כמו חלאילי, רביבו, גלוך, סתיו למקין (בלם טוונטה ההולנדית שלא זומן הפעם בגלל פציעה), ושחקנים שהגיעו לליגה בארה״ב כמו דור תורג׳מן ועידן טוקלומטי. תאי עבד, כיום קפטן הנבחרת הצעירה, הושאל מלבאנטה לוויאדוליד מליגת המשנה בספרד. מנבחרת היורו בגיאורגיה יצא דניאל פרץ, ואל כל השמות האלו מצטרפים הוותיקים יותר.

כבר ותיק בנבחרת. דניאל פרץ ( צילום: David Rogers/Getty Images )

חלאילי ורביבו תחילה

כיום ההגנה של נבחרת ישראל היא מקבץ של לגיונרים, כשרק רז שלמה ועידן נחמיאס הצליחו להשתחל לסגל שלה לקראת ארבעת המשחקים הקרובים בליגת האומות וזאת בשל הפציעה של למקין.

דניאל פרץ תמיד היה פרוספקט גדול, אבל הישיבה שלו על הספסל בבאיירן מינכן והמעבר הלא מוצלח להמבורג פגעו בו בקמפיין הקודם. הוא הגיע למשחקי הנבחרת חלוד, חסר ביטחון ועשה טעויות לא אופייניות. בשלהי הקמפיין שעבר הוא אפילו הורד לספסל ואת מקומו תפס עומרי גלזר. הפעם מגיע פרץ בשיא הכושר שלו, אחרי חצי עונה אדירה בסאות'המפטון, שרק בגלל עניינים שלא קשורים לכדורגל לא מצא עצמו משחק כיום בפרמייר־ליג. השוער ממשיך לשחק במועדון מליגת המשנה והפך לאחד הברגים החשובים ביותר בקבוצה.

אם בקמפיין שעבר ספג בן־שמעון ביקורת על יחס מוזר כלפי ענאן חלאילי והעדפה של ליאל עבדה או אלי דסה על חשבונו, עכשיו הוא כבר לא יכול להתעלם ממנו. חלאילי, הלגיונר הישראלי הבכיר כיום, הוא המתקל הטוב ביותר בפרמייר־ליג, נבחר ע"י חלק מהאתרים למגן הימני הטוב ביותר באנגליה כיום והוא באנקר אמיתי של מועדון בליגה החזקה בעולם. יחד עם זאת, סיכוי סביר שחלאילי ישחק בכנף ימין, כשההתלבטות במקרה כזה לעמדת המגן הימני תהיה בין גיא מזרחי לאלי דסה, שאין לו כרגע קבוצה ולא שיחק חמישה חודשים.

גם הוא מככב. רוי רביבו ( צילום: Francisco Macia/Getty Images )

גם בצד השמאלי הנבחרת מקבלת כוכב אמיתי - רוי רביבו. המגן היה מצוין כבר במכבי ת״א, אבל תוך שלושה משחקים באלצ׳ה הוא הוכיח עד כמה הוא שייך לרמות הגבוהות. רביבו בכושר אדיר, משחק עם ביטחון וזה בלט בעיקר מול אספניול עם שני בישולים של שחקן איכותי בליגה הספרדית ולא מגן שבדיוק הגיע מישראל.

אחד הלגיונרים שנמצא קצת מחוץ לרדאר התקשורתי ויכול לתרום לייצוב ההגנה הוא ניקיטה סטויאנוב. השחקן המצוין שעבר ממכבי נתניה לדינמו בוקרשט, הפך לאחד הבלמים הטובים בליגה הרומנית ונראה כי בנבחרת ישנה הבנה כי עם כל הכבוד לרז שלמה, עידן נחמיאס, מיגל ויטור או אור בלוריאן (פצוע), מדובר בבלם ברמה אחרת לגמרי.

שני מספרי 10 בכושר

מההגנה אל חוליית הקישור, כשגם שם הלגיונרים מככבים. כבר בקמפיין הקודם כולם חיכו לראות את השילוב מצית הדמיון בין מנור סולומון לאוסקר גלוך, שני קשרים עם טכניקה גבוהה. היו כמה רגעים קסומים, אבל זה לא באמת התרומם.

כעת הציפיות גבוהות הרבה יותר. סולומון, שהתקשה למצוא יציבות בשל פציעה ובחירות גרועות (ויאריאל, פיורנטינה) שנבעו מחוסר ברירה, ירד שוב לליגת המשנה באנגליה, בדיוק כפי שעשה עם לידס, ומצא את מקומו בענק בווסטהאם.

מדובר במועדון שגדול על הצ'מפיונשיפ וסולומון הוא אחד הכוכבים שלו, משחק באופן סדיר, מבשל, כובש ונראה כי הוא חוזר לעצמו. מספר עשר מווסטהאם ישתף פעולה עם מספר עשר של איאקס. גלוך פתח את העונה בצורה לא רעה במועדון הפאר ההולנדי, ומי שהיה מלך השערים של הקמפיין שעבר עם ארבעה כיבושים נמצא בשלב שבו הוא כבר חייב לנפק קבלות ובעקביות כדי לקדם את הנבחרת.

התייצב בווטסהאם. סולומון ( צילום: Richard Pelham/Getty Images )





לגלוך יש תפקיד חשוב בנבחרת והפעם כבר אין תירוצים של צעיר חסר ניסיון. מדובר בשחקן בכיר שיהיה חייב לקחת על עצמו את המושכות ולהוביל את הנבחרת ליורו. ייתכן מאוד כי חלאילי ישחק לצידו של חברו למונדיאליטו, ושגלוך יפעיל אותו בדיוק כפי השניים שיתפו פעולה בארגנטינה.

דור תורג׳מן אמור להיות החלוץ המוביל של רב"ש. הוא נראה מצוין בניו־אינגלנד עם שישה שערים העונה, למרות שתאי בריבו מציג מספרים טובים יותר עם 14 כיבושים עד כה בדי־סי יונייטד. עם זאת, מי שצפוי לפתוח מחר נגד אוסטריה הוא בכלל סייד אבו־פרחי, והסיבה לכך קשורה ללוחות הזמנים של הלגיונרים. אבו־פרחי מקולורדו הצטרף למחנה האימונים של הנבחרת באוסטריה מוקדם יותר מיתר חבריו שהגיעו מארה״ב, כמו גם טוקלומטי וליאל עבדה, ולכן הוא יקבל את הקרדיט מול אוסטריה.

ומה לגבי הקישור? למרות שגאנדלמן משחק בליגה האיטלקית (העונה ראה רק דקה אחת בלצ'ה) ומוחמד אבו־פאני בכוכב האדום בלגרד הסרבית, נראה כי הלב של הנבחרת יהיה על טהרת הליגה הישראלית.