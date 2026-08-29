הפועל באר-שבע תפתח הערב (מוצ"ש, 20:00) את המסע להגנה על התואר במשחק חוץ מול הפועל ר"ג באצטדיון העירוני החדש ברחובות. עבור האדומים של רן קוז'וך זאת תהיה הנחיתה הרשמית אחרי ההדחה הכואבת ביום שלישי בבאקו, כשהייתה שניות ספורות מהעפלה היסטורית לליגת האלופות.
אבל לצד הקושי הספורטיבי, ישנן גם פרופורציות. בבאר-שבע מציינים היום 19 שנה לאחד האירועים הטראומטיים בהיסטוריה של המועדון, אז שחקן הקבוצה צ'סוואה אנסופוואה התמוטט במהלך משחק באצטדיון וסרמיל לפני שנקבע מותו. "19 שנים למותו הטראגי של חלוץ הקבוצה", נכתב בעמוד הרשמי של הקבוצה בפייסבוק. "אנו מחבקים ושולחים תנחומינו למשפחתו".
אנסופוואה, שחקן זמבי בינלאומי בעל רזומה מרשים מהליגה הרוסית, הגיע לבאר שבע בקיץ 2007 כשחקן זר משמעותי. היו אלה ימיה הראשונים של בעלת הבית של המועדון דאז, אלונה ברקת, שצירפה לקבוצה שחקנים בכירים רבים כדי להעלות אותה במהירות מהליגה הלאומית לליגת העל.
אנסופוואה בן ה-28 היה אחד השחקנים שהיו אמורים לעשות את ההבדל. הוא התחבר בצורה נהדרת לחדר ההלבשה וכישרונו בלט מיד גם על המגרש. הוא הבקיע שני שערים בשני משחקים בגביע הטוטו וגם בליגה הרשית צמד במשחק נגד הכח ר"ג.
מספר ימים לאחר מכן קיימה הקבוצה משחק אימון נגד מכבי באר-שבע באיצטדיון וסרמיל. במהלך המשחק, שהתנהל על מי מנוחות, פתאום הזמבי התמוטט. אל המקום הוזעק צוות של מד"א שפינה אותו לבית החולים סורוקה, בזמן שחבריו משתי הקבוצות עומדים ומתפללים לשלומו. כשעה קלה מאוחר יותר נקבע מותו בשל דום לב.
סוכן השחקנים ניר קרין, שמייצג שחקנים נוספים מזמביה, כשהבולט שבהם הוא כמובן קינגס קאנגוואה, היה בקיץ 2007 סוכן צעיר בתחילת דרכו. ואנסופוואה היה אחד השחקנים הראשונים שייצג. קרין נזכר באותו היום: "הייתי בבית. התקשר אליי עיתונאי ושאל אותי אם אני מודע לזה שצ'סוואה נפל באימון או משהו כזה. הוא לא נשמע לי יותר מדי לחוץ, אבל משום מה הרגשתי שזה משהו חמור. התחלתי לצאת לרכבת לכיוון באר שבע. אז הגיעו אליי מאות טלפונים ומהר מאוד הבנתי מה קורה".
"התקשרו אליי מה-BBC והלאקיפ הצרפתי", המשיך קרין לתאר את רגעי הדרמה הקשים. "מה שהזוי שאחר כך הבנתי ממרקו בלבול, שאימן אז את באר שבע ולפני כמה שנים מונה לעוזרו של אברם גרנט בנבחרת זמבייה, שהוא עמד להחליף את צ'סוואה. הוא התמוטט ממש שלושים שניות לפני שזה קרה. הייתי הישראלי היחיד במסע הלווייתו בזמביה".
מה היה שם? "הפועל באר-שבע ואלונה ברקת שלחו אותי לייצג אותם. הם דאגו לי להכל. הייתי צעיר מאוד, בן 21-22. זה היה לא פשוט. נאמתי בכנסייה שהייתה מלאה באלפי אנשים. סגרו את הרחובות, במסע הלוויה הייתה שיירה ארוכה. בשדה התעופה חיכו לי בני המשפחה שלו עם שר הספורט הזמבי. הנשיא הזמין אותי לפגישה בבית שלו. בראייה לאחור אני לא יודע איך עשיתי את זה. אני חייב לציין שהפועל באר-שבע עשו מעל ומעבר לזכרו של צ'סוואה. אף שחקן מאז לא לובש את הספרה 6 שהוא לבש. המשפחה שלו הגיעה במאי 2018 לבקר במשחק והקבוצה ערכה לכבודם טקס. המועדון גם עזר מאוד למשפחה. הנהלת הפועל באר שבע הוכיחה שהלב שלה הוא גדול".
הבן שלו רצה לפתח קריירת משחק משלו, אתה יודע מה איתו? "אני בקשר כל הזמן עם המשפחה. הם בסדר גמור. הילד לא הצליח להפוך לכדורגלן".