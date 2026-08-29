מה היה שם?

"הפועל באר-שבע ואלונה ברקת שלחו אותי לייצג אותם. הם דאגו לי להכל. הייתי צעיר מאוד, בן 21-22. זה היה לא פשוט. נאמתי בכנסייה שהייתה מלאה באלפי אנשים. סגרו את הרחובות, במסע הלוויה הייתה שיירה ארוכה. בשדה התעופה חיכו לי בני המשפחה שלו עם שר הספורט הזמבי. הנשיא הזמין אותי לפגישה בבית שלו. בראייה לאחור אני לא יודע איך עשיתי את זה. אני חייב לציין שהפועל באר-שבע עשו מעל ומעבר לזכרו של צ'סוואה. אף שחקן מאז לא לובש את הספרה 6 שהוא לבש.

המשפחה שלו הגיעה במאי 2018 לבקר במשחק והקבוצה ערכה לכבודם טקס