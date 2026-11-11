מנור סולומון היה אמור להיות הפנים של הדור הנוכחי בכדורגל הישראלי, אבל בגיל 27 הוא רחוק מלספק את הסחורה. מי שסומן כמנהיג הנבחרת מתקשה לסחוב אותה, והתפוקה הדלה במדים הלאומיים מצטרפת לקריירת המועדונים הלא יציבה והדועכת שלו. מעט מדי שערים, פחות מדי השפעה והרבה פחות ממה שאפשר לצפות משחקן ברמתו. לקראת המשחק בקוסובו בשבת (16.00), במחזור החמישי בליגת האומות, אפילו מקומו בהרכב כבר אינו מובטח.

רק לפני שנה וחצי התמונה הייתה אחרת לגמרי. סולומון היה שותף מרכזי לחזרתה של לידס לפרמייר-ליג, וסיים את עונת 2024/25 עם עשרה שערים ו-13 בישולים בכל המסגרות, מהם 12 בליגה.

גלריה רחוק מלספק את הסחורה. מנור סולומון ( צילום: יאיר שגיא )

זו הייתה עונת השיא שלו, שהסתיימה בשער ניצחון על פלימות' שהעניק לקבוצתו את אליפות הצ'מפיונשיפ. אלא שההצלחה לא הובילה להמשך דרכו במועדון, להפתעתו, והיציבות שחיפש שוב התרחקה.

לא נדבק

אחרי שכבר שיחק בפרמייר-ליג בפולהאם ובטוטנהאם, את העונה החולפת העביר סולומון בין ויאריאל לפיורנטינה. הוא לא הצליח לבסס את מעמדו בספרד או באיטליה, וגם הקבוצה מפירנצה לא השאירה אותו. בקיץ האחרון הגיעה ווסטהאם, שירדה לליגת המשנה ונבנתה לחזרה מהירה לפרמייר-ליג.

לפי הדיווחים, היא שילמה לטוטנהאם חמישה מיליון ליש"ט, עם תוספות שעשויות להעלות את העסקה לשבעה מיליון. החוזה לשלוש שנים, עם אופציה לעונה נוספת, אמור היה להעניק לו את הביטחון שחסר במסע ההשאלות. במועדון שבו הצליחו יוסי בניון ואיל ברקוביץ', הציפיות מהישראלי נסקו.

בינתיים, גם הוא וגם קבוצתו רחוקים מהן. אחרי 15 מחזורי ליגה ווסטהאם מדורגת רק תשיעית, וסולומון מסתפק בשני שערים ושני בישולים. מאז הבישול מול מילוול ב-19 בספטמבר, הוא השלים שבע הופעות ליגה ללא מעורבות ישירה בשער. ב-1,040 דקות משחק הוא כובש בממוצע אחת ל-520 דקות ומבשל בתדירות זהה. בחיבור שני המדדים, זו מעורבות בשער בכל 260 דקות.

רק לפני שנה וחצי הכל נראה אחרת. סולומון עם אליפות הליגה השנייה באנגליה במדי לידס ( צילום: Harry Trump/Getty Images )

הפער מהתקופות הטובות שלו בולט. לפני שנתיים, בעונת השיא שלו בלידס, הוא כבש 10 שערים ובישל 13 נוספים ב-41 משחקים בכל המסגרות. העונה הוא כובש 0.17 שערים ב-90 דקות, לעומת 0.35 בלידס, 0.64 בפולהאם ו-0.60 בליגה האוקראינית במדי שחטאר דונייצק בעונת 2020/21. לפי דירוג אתר FootyStats, הוא במקום ה-138 בכיבושים וה-109 בבישולים בצ'מפיונשיפ.

גם אשתקד התקשה לייצר רצף: ב-11 משחקים בוויאריאל הוא כבש שער אחד ובישל ארבעה, בפיורנטינה היו לו רק שני שערים ושני בישולים ב-19 הופעות. כלומר, חוסר היציבות החל עוד לפני החזרה לאנגליה, למועדון וליגה שהיו אמורים לעזור לו לחזור לעצמו.

גם הדריבל, הנשק המזוהה ביותר איתו, לא מתורגם למספיק מצבים ושערים. העונה סולומון רושם כ-1.5 כדרורים מוצלחים להופעה, או כשניים ל-90 דקות. הוא עדיין מסוגל לעבור שחקנים, אבל היציאה מהמקום וההטעיות צריכות להוביל לאיום ממשי על השער.

כשהתפוקה דלה כל כך, גם מקומו ב-11 נמצא בסכנה. אדווין אוסטבו, הנורווגי בן ה-21, קיבל את המקום באגף שמאל מול ווסט ברומיץ' ובהמשך גם נגד בלקבורן. במשחק הראשון עוד אימן נונו אספיריטו סנטו. בשני כבר עמד על הקווים מחליפו של הפורטוגלי, סקוט פארקר. בין לבין חזר סולומון להרכב מול קרדיף, אך הוחלף בדקה ה-69. חילופי המאמנים לא החזירו לו מעמד של באנקר ב-11 הפותחים, וגם תחת הבוס החדש הוא נדרש להילחם על הדקות.

בראיון לאתר המועדון לפני כחודש סיפר הישראלי כי מחלה לאחר פגרת הנבחרות פגעה באנרגיות ובכושר שלו. הוא הבהיר שהתגבר עליה ומרגיש מוכן לעזור לקבוצה. בינתיים התפוקה לא השתפרה.

הסבלנות ביציעים ובאתרים המסקרים את ווסטהאם הולכת ואוזלת. כבר לקראת המפגש עם סאות'המפטון של דניאל פרץ, שבו הפסידו הפטישים 3:2, נשמעו דרישות להעדיף את אוסטבו. ב"האמרס ניוז" נכתב: "היו קריאות נחרצות לפתוח עם אוסטבו, הוא הציג יכולת טובה יותר מסולומון בשבועות האחרונים ובהחלט מגיע לו לקבל הזדמנות ולהוכיח שהוא יותר מסתם 'סופר סאב', שחקן מחליף שעולה מהספסל ומשנה משחקים".

גם באתר "הוטספר HQ", המסקר את טוטנהאם, לא בדיוק פירגנו. טענו שם כי הוא מחזיק בכדור יותר מדי, אינו תורם מספיק להגנה ומתקשה להשתלב במשחק הקבוצתי.

הביקורת כבר חורגת משאלת ההרכב: באתר "פוטבול ליג וורלד" תהו אם ווסטהאם ביצעה עסקה נכונה, ומה יהיה שוויו אם תבקש למכור אותו. גם הסעיף שלפיו טוטנהאם זכאית לעשרה אחוזים ממכירה עתידית הוזכר שם, על רקע הספק אם האקסית תראה ממנו תמורה משמעותית.

הסבלנות ביציעי ווסטהאם הולכת ואוזלת. מנור סולומון ( צילום: James Fearn/Getty Images )

שנות בצורת

בנבחרת היו אמורים לחכות לו מעמד אחר ואחריות גדולה יותר. בפועל, גם שם קשה למצוא רצף שמצדיק את הציפיות. מאז שכבש נגד אנדורה ביוני 2023, סולומון הוסיף שער אחד בלבד ב-18 הופעות: מול מולדובה במוקדמות המונדיאל בספטמבר 2025. בארבעת הקמפיינים האחרונים, ממוקדמות יורו 2024 ועד הקמפיין הנוכחי, אלה שתי הנבחרות היחידות שמולן הבקיע.

בסך הכל יש לו שמונה שערים ב-53 הופעות. היו ביניהם גם רגעים מכריעים: שער הניצחון מול סקוטלנד ב-2020, הצמד שהפך פיגור לניצחון באלבניה ב-2022, וגם השער שקבע 1:2 על אנדורה. אבל הם רחוקים זה מזה. רק ארבעה מכיבושיו הושגו במוקדמות מונדיאל או יורו: שניים נגד מולדובה, אחד מול אנדורה ואחד נגד אוסטריה ב-2021. זו תפוקה מאכזבת למי שסומן כמנהיג ההתקפה הבא, במעמד שהחזיקו לפניו בניון וברקוביץ'.

במוקדמות המונדיאל האחרונים הוא כבש פעם אחת בשבע הופעות, עם ארבעה בישולים. בארבעת משחקיו בליגת האומות שקדמו לקמפיין הזה לא הבקיע, וכך גם בארבעת המחזורים של המפעל הנוכחי. ישראל צברה בהם שתי נקודות בלבד מול אוסטריה, קוסובו ואירלנד, שאותה פגשה פעמיים. גם נגד יריבות שאינן מאריות אירופה, גם מול שחקנים שהוא מכיר מהצ'מפיונשיפ, סולומון התקשה להוביל.

מאז 2025 לא כבש במשחק רשמי במדים הלאומיים. סולומון ( צילום: עוז מועלם )

שער מוסף הספורט של "ידיעות אחרונות", הבוקר

המצב הזה משפיע על שיקוליו של רן בן שמעון. המאמן הלאומי חושש מחוסר האיזון ההגנתי שנוצר כשסולומון ואוסקר גלוך משחקים יחד, סוגיה שהעסיקה גם את אלון חזן ואת בניון בתקופתם בנבחרת. כשקשר איאקס מגיע בכושר טוב, מקומו של סולומון אינו מובטח. רב"ש מתלבט בין השניים, אם כי עד האימון המסכם ביום שישי הוא עשוי להחליט לשלב את שניהם.

"לא פותח? מה שרן יחליט, אסכים איתו והכל בסדר", אמר סולומון באימון. "היו לי המון משחקים טובים בנבחרת לאורך השנים, אבל האחרונים היו מהכי פחות טובים שלי. במשחקים האחרונים שיתוף הפעולה ביני לבין גלוך עבד פחות טוב. הכי נוח לי לשחק בצד שמאל ולגלוך במרכז. כבר היו לנו משחקים מצוינים יחד".

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