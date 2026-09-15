ירדן שועה אמנם לא פתח הערב (שלישי) בהרכב בית"ר ירושלים בניצחון 1:3 על מכבי פ"ת בבלומפילד, אבל הצליח למשוך את מרבית תשומת הלב לאחר שריקת הסיום. הקפטן, שהתאושש לאחרונה מפציעה ועדיין אינו נמצא בכושר משחק מלא, נכנס כמחליף בדקה ה-60 והספיק לבשל ליונבסקו קאלו את השער השלישי.
בתום המשחק שיתף שועה בחשבון האינסטגרם שלו סטורי שהעלה אחד מחבריו, ובו הופיע סרטון הבישול לצד הכיתוב: "מספיק עם משחקי האגו, ירדן צריך לפתוח כל משחק". אף שלא מדובר בטקסט ששועה כתב בעצמו, הבחירה שלו לפרסם אותו מחדש עשויה להתפרש כביקורת על ההחלטה להשאירו מחוץ להרכב. אחרי כשעה וחצי, שועה מחק את הסטורי שלו.
בית"ר הסתדרה היטב גם ללא הקפטן ב-11. שון וייסמן כבש את שערו הראשון בליגה במדי הקבוצה, עומר אצילי הכפיל ותומר יוספי בישל את שני השערים. שועה הצטרף בחצי השעה האחרונה ובדקה ה־87 פרץ במרכז המגרש וסידר לקאלו את ה-0:3. מכבי פ"ת רק צימקה לקראת הסיום.
במועדון נמנעו בתקופה האחרונה מלזרז את חזרתו של שועה, ששיחק דקות ספורות גם בניצחון על בני סכנין. אלא שלאחר שהציג יכולת טובה כמחליף והיה מעורב בשער.