ירדן שועה אמנם לא פתח הערב (שלישי) בהרכב בית"ר ירושלים בניצחון 1:3 על מכבי פ"ת בבלומפילד, אבל הצליח למשוך את מרבית תשומת הלב לאחר שריקת הסיום. הקפטן, שהתאושש לאחרונה מפציעה ועדיין אינו נמצא בכושר משחק מלא, נכנס כמחליף בדקה ה-60 והספיק לבשל ליונבסקו קאלו את השער השלישי.

ירדן שועה אמנם לא פתח הערב (שלישי) בהרכב בית"ר ירושלים בניצחון 1:3 על מכבי פ"ת בבלומפילד, אבל הצליח למשוך את מרבית תשומת הלב לאחר שריקת הסיום. הקפטן, שהתאושש לאחרונה מפציעה ועדיין אינו נמצא בכושר משחק מלא, נכנס כמחליף בדקה ה-60 והספיק לבשל ליונבסקו קאלו את השער השלישי.

ירדן שועה אמנם לא פתח הערב (שלישי) בהרכב בית"ר ירושלים בניצחון 1:3 על מכבי פ"ת בבלומפילד, אבל הצליח למשוך את מרבית תשומת הלב לאחר שריקת הסיום. הקפטן, שהתאושש לאחרונה מפציעה ועדיין אינו נמצא בכושר משחק מלא, נכנס כמחליף בדקה ה-60 והספיק לבשל ליונבסקו קאלו את השער השלישי.