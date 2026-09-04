אחרי הפרידה מרוי רביבו שחתם באלצ'ה הספרדית, ל-ynet נודע כי במכבי ת"א סימנו את מגן בית"ר ירושלים, ירדן כהן כמועמד להצטרף למועדון לקראת העונה הבאה.

כהן, שלא פתח את העונה עם הצהובים-שחורים בשל פציעה בשני המשחקים האחרונים, עשה קפיצה מקצועית גדולה בעונה שעברה - והוא יכול לנהל מגעים עם קבוצות אחרות החל מינואר.

מבוקש גם על ידי באר-שבע. כהן ( צילום: טל שחר )

במכבי ת"א העבירו מסרים ראשונים לנציגיו לקראת העונה הבאה, כאשר גם בהפועל באר-שבע מעוניינים במגן בן ה-29 שגדל במכבי חיפה. בבית"ר ינסו להאריך את חוזהו של כהן, אולם הצעה גבוהה ממכבי ת"א לקראת העונה הבאה עשויה להוביל אותו לקריית-שלום.

למרות השאיפה של מכבי ת"א לצרף את גיא מלמד כתחליף לסייד אבו פרחי, שעבר לקולורדו ראפידס, במכבי חיפה העבירו מסר ברור לחלוץ וגם לנציגיו כי אין כל סיכוי שייתנו אור ירוק למהלך.