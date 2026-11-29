28,751 אוהדים רשמו אתמול (שבת) שיא צופים חדש בדרבי ירושלמי בטדי, וקיבלו משחק רצוף אירועים, על המגרש ומחוצה לו. אחרי שתי מחציות שונות בתכלית, בית"ר יצאה עם ידה על העליונה אחרי שתי תוצאות תיקו בשני המחזורים האחרונים - וכעת היא עם הפנים לקראת המפגשים עם מכבי חיפה והפועל באר-שבע.
גם אתמול חווה אלמוג כהן מקרוב את הרגעים הקשים על הקווים בטדי, עם קריאות "תתפטר" מאוהדי בית"ר בסיום המחצית הראשונה. מנגד, ליאור זאדה עם משחק שישי ברציפות ללא ניצחון והאדומים רואים את הקו האדום מקרוב.
"לא נעים שהקהל שלך קורא לך תתפטר, אבל זה נותן לי יותר מוטיבציה ורצון", התייחס כהן לקריאות לעברו. "ככל שיותר קשה מגלים למי יש יותר מנטליות של ווינר, בין דיבורים למעשים. אני הראשון שאראה לשחקנים שלי כמה אני חזק. גם אני הייתי שורק בוז במחצית הראשונה, היו לנו בעיקר חמש דקות רעות מאוד, אבל הניצחון הזה שחרר לנו הרבה לחץ, הניצחון הזה ייתן לנו הרבה ביטחון. גם המחזור הזה הוכיח לכולם שקשה לנצח כל קבוצה בליגה, לא משנה אם גדולה או קטנה".
לצד הביקורות כלפי כהן על ההכנה ובחירת ההרכב הלא טובה לקראת הדרבי, בבית"ר החמיאו על החילופים שלו בתחילת המחצית השנייה, שהפכו את המשחק.
בית"ר תשחק ברביעי הקרוב בסמי עופר מול מכבי חיפה, משחק שאליו אוהדיה לא יורשו להיכנס בשל העונש שספגה. בוריס אינו יחזור להרכב על חשבון עדי יונה המאכזב, רועי אלימלך ישוב לספסל ובמקומו יפתח טימוטי מוזי כמגן שמאלי. מי שישובו לסגל הם עומר אצילי, ירדן כהן - שלא צפוי עדיין לשחק - וג'ונבוסקו קאלו שנפצע באימון המסכם לקראת הדרבי ולא נכלל ב-18 השחקנים שהתלבשו.
"יוג'ין אנסה הכניס לנו מהירות שאין לנו מתחילת העונה", אמרו בבית"ר על היכולת של הקשר, שכבש ובישל וצפוי להמשיך לקבל קרדיט, בעוד ששון וייסמן, שירד לספסל, לא צפוי לפתוח גם מול מכבי חיפה. "יש לנו כנפיים איטיות, רק מהירות מנצחת היום בכדורגל".