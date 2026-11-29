28,751 אוהדים רשמו אתמול (שבת) שיא צופים חדש בדרבי ירושלמי בטדי, וקיבלו משחק רצוף אירועים, על המגרש ומחוצה לו. אחרי שתי מחציות שונות בתכלית, בית"ר יצאה עם ידה על העליונה אחרי שתי תוצאות תיקו בשני המחזורים האחרונים - וכעת היא עם הפנים לקראת המפגשים עם מכבי חיפה והפועל באר-שבע.

28,751 אוהדים רשמו אתמול (שבת) שיא צופים חדש בדרבי ירושלמי בטדי, וקיבלו משחק רצוף אירועים, על המגרש ומחוצה לו. אחרי שתי מחציות שונות בתכלית, בית"ר יצאה עם ידה על העליונה אחרי שתי תוצאות תיקו בשני המחזורים האחרונים - וכעת היא עם הפנים לקראת המפגשים עם מכבי חיפה והפועל באר-שבע.

28,751 אוהדים רשמו אתמול (שבת) שיא צופים חדש בדרבי ירושלמי בטדי, וקיבלו משחק רצוף אירועים, על המגרש ומחוצה לו. אחרי שתי מחציות שונות בתכלית, בית"ר יצאה עם ידה על העליונה אחרי שתי תוצאות תיקו בשני המחזורים האחרונים - וכעת היא עם הפנים לקראת המפגשים עם מכבי חיפה והפועל באר-שבע.