כל אנשי הפועל ירושלים שישבו במוצ"ש ביציע הכבוד בפ"ת התמוגגו כשנדים וראסנה השלים שלושער בדרך ל־2:4 על מכבי פ"ת.

השמחה לא הייתה רק על הניצחון החשוב, אלא על כך שהדרך של וראסנה סוף־סוף נפתחה והוא התחיל לפרוע שטרות עם ארבעה שערים בחמישה משחקי ליגה. השלושער שכבש היה הראשון של שחקן הפועל ירושלים בליגה הבכירה מאז אלי בן־רימוז', שעשה זאת ב־1971 מול הפועל באר־שבע.

גלריה נדים וראסנה חוגג ( צילום: ברני ארדוב )

הסתבך עם הקוון

וראסנה הגיע להפועל ירושלים בגיל 12. אחד האבות של שחקן מנערים ג' סיפר לאנשי הקבוצה שיש ילד מאוד מוכשר מראס אל עמוד, כפר במזרח ירושלים, והמליץ לבחון אותו. וראסנה הגיע כשהוא לא יודע מילה אחת בעברית, אבל די מהר אפשר היה להבחין שהוא מפוצץ בכישרון. אנשי ירושלים החליטו לקחת אותו כפרויקט, והוא החל להשתלב כשהוא משתמש בתנועות ידיים כדי לתקשר, ונעזר בילדים אחרים מהמגזר כדי שישמשו עבורו כמתורגמנים.

ירושלים היא עיר מורכבת מבחינה פוליטית. עד כמה שהפועל ירושלים היא סמל לדו־קיום, לא קל תמיד להשתלב בה, במיוחד לילדים מהמגזר. אלא שווראסנה, מספרים בירושלים, התחבב מהרגע הראשון על כולם. ילד שלא מכיר אף אחד ליד רחבת ה־16, אבל בחדר ההלבשה שומר על צניעות. וראסנה גדל באותו מחזור עם כארם זועבי וליאור קאסה, שסומנו כעתיד המועדון, אבל למרות שהראה ניצוצות של כישרון הוא לא זכה לתואר "מחונן".

עד כמה הדרך שלו הייתה מסובכת תעיד העובדה, שהוא איחר כמעט באופן קבוע לאימונים במחלקת הנוער, בגלל שלא פעם עוכב במחסום של מזרח העיר, במיוחד בימים של פיגועים או מתיחות ביטחונית. בהיעדר שפה, וראסנה גם לא יכול היה להסביר שהוא בסך הכל רוצה להגיע למערב ירושלים כדי לשחק כדורגל.

בגלל זה, בשלב מסוים הוא היה הולך עם פתק קבוע בכיס שעליו כתוב: "שלום, שמי נדים וראסנה, אני שחקן בקבוצת הנערים של הפועל ירושלים". מתחת לכיתוב היו חותמת של ליאור חוג'ה, המנהל המקצועי של הפועל ירושלים, וסמל המועדון. בחלק מהמקרים זה עזר לווראסנה לעבור את המחסום, ובמקרים אחרים הוא התעכב ואיחר, אבל זכה להבנה מהמאמנים שלו.

וראסנה המשיך להבקיע בנערים, עד שהגיע לקבוצת הנוער ושם אירוע אלימות כמעט חיסל לו את הקריירה. זה קרה לפני שנתיים, במשחק מבחן לעלייה לליגת העל נגד הפועל רמה"ש.

ירושלים הפסידה בבעיטות הכרעה מ־11 מטר, אלא שווראסנה טען אחרי המשחק שעוזר השופט, גם הוא ממוצא ערבי, קילל אותו - והוא הגיב בזעם ובאלימות. על פי כתב האישום, עוזר השופט טען כי וראסנה היכה אותו שלוש פעמים בבטנו תוך שהוא אומר לו "אין לך מושג", דבר שהוביל לשליפת כרטיס אדום. על פי הדוח, בעת שירד עוזר השופט לעבר מנהרת השחקנים, וראסנה היכה אותו פעם נוספת והטיח בו קללות קשות בערבית ובעברית.

וראסנה הועמד לדין בגין סעיפים חמורים של פגיעה גופנית בשופטי משחק, העלבת שופט והתנהגות בלתי הולמת. אלא שהפועל ירושלים הגיעו לדיון עם צילומי וידאו, שהוכיחו כי מדובר באירוע הרבה פחות קשה ממה שתואר. וראסנה יצא בזול, והורחק משמונה משחקים בפועל.

"כיף לראות אותו" ( צילום: בינימין וייסמן )

האקזיט הבא

בעונה שעברה וראסנה כבר הגיע חד. הוא הבקיע 19 שערים בכל המסגרות והוביל את ירושלים לליגה הראשונה. אלא שבתחילת העונה, כשהיה חריג גיל בנוער ולא הוזמן לאימוני הקבוצה הבוגרת על ידי המאמן זיו אריה, פנו נציגיו להנהלת ירושלים וביקשו לקבל שחרור בהשאלה לליגה הלאומית. "הילד רוצה להתקדם", נאמר שם. בהנהלה ענו: "וראסנה לא זז מכאן לשום מקום, גם לא להשאלה. הוא יגדל ויפרח ביחד עם המועדון גם בנוער וגם בבוגרים, בדיוק כמו זועבי, קאסה, סדריק דון, ג'ון אוטומאו ואחרים".

וראסנה הוא חלק מפורמט אסטרטגי בירושלים, שבמסגרתו מטפחים שחקנים תוצרת בית, משביחים אותם ומוכרים אותם בהמשך הדרך. חוג'ה אמר השבוע: "אנחנו שמחים שזה נפתח לו. נדים התפוצץ מאוחר, אבל הוא ילד מדהים ושחקן מצוין שעובד קשה ובצניעות - ומגיע לו. הוא תמיד היה בצילם של אחרים ועכשיו זה התור שלו. הוא תמיד האמין בעצמו, הוא קונצנזוס בקרב כולם כאן, וכיף לראות אותו מבקיע".

עם הזמן, זיו אריה החל לתת לו דקות משמעותיות בבוגרים, ובשבת האחרונה דווקא הוא חטף ממנו שלושער. בסיום המשחק אמר וראסנה: "אי־אפשר לתאר את ההרגשה הזו. כיף מאוד לעזור לקבוצה לנצח וכיף מאוד לצאת לפגרה עם ניצחון. יש לנו שחקנים מצוינים, ליאור זדה שינה את המערך ונהיינו יותר התקפיים. אני חושב רק על המשחק הבא ומה שיהיה יהיה".