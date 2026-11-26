הפועל באר-שבע מתארחת בשעה זו אצל בשיקטאש במגרש הניטרלי בבאטומי, בתקווה לרשום ניצחון ראשון בליגה האירופית. עבור המארחים, המשחק במסגרת המחזור החמישי הוא הזדמנות פז לבסס את מקומם בין שמונה הראשונות – שמבטיח העפלה אוטומטית לשלב הבא.

הקבוצה של רן קוז'וך, שניצבת במקום ה-33 וכבר סופרת שני הפסדים רצופים בכל המפעלים, נמצאת נכון לעכשיו במרחק שלוש נקודות מהמקום ה-24 המוביל לשלב הנוקאאוט. האלופה הישראלית צברה נקודה אחת בלבד בארבעת משחקיה עד כה (תיקו אחד ושלושה הפסדים) והמשחק הערב למעשה הוא גם ניסיון כמעט אחרון לשמור על הקמפיין האירופי בחיים, שספג מכה קשה בעקבות ההפסד האחרון לאופי כרתים היוונית (2:0).

שחקני הפועל באר-שבע ( צילום: AP Photo/Oto Davitadze )

ואם המשוכה היא לא קשה גם כך, האדומים מהנגב מגיעים להתמודדות ללא לוקאס ונטורה (קרע בשריר הירך האחורי) ואופיר מרציאנו (קרע בשריר התאומים) שנשארו בארץ לצורך המשך טיפולים. מרקו וולף פותח בין הקורות.

מנגד, בשיקטאש מדורגת במקום השמיני בליגה האירופית, למרות שלא ניצחה בשני משחקיה האחרונים במפעל - כשהאחרון שבהם הסתיים ב-3:2 לסלטיק. מדובר בחלק מתקופה פחות טובה, שבמהלכה רשמה ניצחון אחד בלבד בחמשת משחקיה הרשמיים האחרונים בכל המסגרות (שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים).

עם זאת, הנשרים השחורים הספיקו בינתיים להתאושש עם שני ניצחונות רצופים בליגה הטורקית, שסיפקו עבורה הכנה אידיאלית לקראת המפגש בבאטומי אחרי פגרת הנבחרות הממושכת. במשחק האחרון חגגה בשיקטאש (מקום שלישי בליגה הטורקית) עם רביעייה מול קבוצת התחתית קוניאספור. בכל הנוגע לחלק ההגנתי, יש סוג של נקודת אור: הטורקים שמרו על רשת נקייה פעם אחת בלבד ב-31 משחקיהם האחרונים בליגה האירופית.

הקבוצות נפגשו פעמיים בעבר בעונת 2016/17 במסגרת הליגה האירופית, ובשני המקרים היד של הטורקים הייתה על העליונה.

🚨 Gürcü polisi, Beşiktaş taraftarına biber gazıyla müdahale ediyor. https://t.co/3HHwJOD4sw — XpressTR (@XpressTR) November 26, 2026

מהלך המשחק

דקה 3': הזדמנות אדירה לבאר-שבע, כאשר איגור זלאטנוביץ' מצא את מוחמד אבו רומי, שעמד לבדו מול דוגאן אלמדאר אך סחט עצירה מהשוער - שהדף גם את הריבאונד של אמנקווה פורסון.

10': מצב מסוכן לבשיקטאש, כאשר ווילפרד אנדידי הגיע לכדור רוחב של ואצלב צ'רני אך בעט חלש ומרקו וולף קלט.

12': יונס מאלדה בעט בשמאל כדור שטוח וחזק שנהדף בצורה מצוינת על-ידי אלמדאר.

16': שוב מאלדה הגיע למצב נהדר, כשעמד לבו מול אלמדאר לאחר מסירה גדולה של זלאטנוביץ', אך שוב השוער הטורקי מנע מבאר-שבע את שער היתרון.

22': עימות בין שחקני שתי הקבוצות, לאחר שסליח אוזג'אן "נתקל" ברן קוז'וך בדרך להבאת כדור שהתגלגל לעבר ספסל באר-שבע. מיד החלו דחיפות ובסיום השופט החליט להוציא כרטיס צהוב לאוז'גאן ולמאלדה.

26': המשחק הוספק. מהומת ענק החלה ביציעים, כאשר אוהדי בשיקטאש החלו לעקור כיסאות ביציעים וזרקו על השוטרים הגאורגים. שחקני בשיקטאש ניסו להרגיע את האוהדים, אך השופט החליט לעצור את ההתמודדות ולהוריד את השחקנים לחדר ההלבשה.

הרכבים

בשיקטאש: דוגאן אלמדאר; טאילן בולוט, טיאגו ג'אלו, אמירהאן טופצ'ו, קאסום ווטארה; ווילפרד אנדידי, סליח אוזג'אן, אורקון קוקצ'ו; ואצלב צ'רני, יון-גיו או, אילהאן פקילי.