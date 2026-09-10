שינו זוארץ קיבל הערב (חמישי) תמיכה משמעותית לקראת הבחירות לראשות ההתאחדות לכדורגל שייערכו בדצמבר. יו"ר מרכז הפועל, כנרת צדף, הודיעה כי זוארץ נבחר למועמד המרכז בבחירות, ובכך הצטרף הפועל למרכז מכבי, שכבר הודיע על תמיכתו ביו"ר המכהן.
זוארץ, שזוכה כעת לתמיכה משני המרכזים הגדולים בכדורגל הישראלי, הפך למעשה למועמד המוסכם לקראת הבחירות וצפוי להמשיך לקדנציה נוספת בראשות ההתאחדות.
זוארץ נבחר לראשונה לתפקיד באוקטובר 2018, אך פחות מארבעה חודשים לאחר מכן הגיש את התפטרותו, לאחר שהגיע למסקנה כי לא יצליח להוציא לפועל את התוכנית שתכנן - וסיים את תפקידו ביוני 2019. בדצמבר 2022 נבחר זוארץ בשנית לכהן כיו"ר ההתאחדות, וכעת, כאמור, הוא נמצא בדרך לקדנציה נוספת בתפקיד.