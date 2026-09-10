זוארץ נבחר לראשונה לתפקיד באוקטובר 2018, אך פחות מארבעה חודשים לאחר מכן הגיש את התפטרותו, לאחר שהגיע למסקנה כי לא יצליח להוציא לפועל את התוכנית שתכנן - וסיים את תפקידו ביוני 2019. בדצמבר 2022 נבחר זוארץ בשנית לכהן כיו"ר ההתאחדות, וכעת, כאמור, הוא נמצא בדרך לקדנציה נוספת בתפקיד.