שבועיים לפני משחקה של הפועל באר-שבע בהולנד נגד אלקמאר במסגרת הליגה האירופית, עדיין לא נפתחה מכירת הכרטיסים לאוהדים הישראלים שמעוניינים ללוות את האלופה במשחק במסגרת המחזור השני של המפעל. מדובר בפעם הראשונה שקבוצה ישראלית תגיע לשחק כדורגל על אדמת הולנד מאז האירועים החמורים שקרו לפני כמעט שנתיים, בחודש נובמבר 2024, אז אוהדי מכבי ת"א הותקפו באכזריות על ידי פרו-פלסטינים לאחר המשחק נגד איאקס באמסטרדם.

עשרות מאוהדי באר-שבע שמעוניינים ללוות את קבוצתם כבר רכשו כרטיסי טיסה לאמסטרדם ושריינו לעצמם מלונות בעיר, אך טרם ברור אם הם יוכלו להגיע למשחק. אלקמאר כבר החלה למכור לאוהדיה כרטיסים להתמודדות, אך בהפועל באר-שבע טוענים שעל אף פניותיהם, ההולנדים טרם העבירו להם כרטיסים כמתחייב.

יוכלו להגיע למשחק? אוהדי הפועל באר שבע ( צילום: הרצל יוסף )

יש לציין שמיד לאחר הגרלת המשחקים, הודיעה באר-שבע באופן רשמי לאוהדיה שעד שיוכלו למכור כרטיסים למשחקי החוץ לא מומלץ לרכוש כרטיסי טיסה ולהזמין מקום בבתי מלון בשל חוסר הוודאות לגבי אירוח קבוצות ואוהדים מישראל בחלק מהיעדים באירופה.

לגבי המשחק במחזור השלישי נגד אוניון סאן ז'ילואז הבלגית יצאה בשבוע שעבר הודעה שהמשחק לא ייערך בבלגיה אלא בדיסלדורף שבגרמניה והוא יתקיים ללא קהל כלל. קיימת גם אי בהירות בנוגע למשחק נגד בשיקטאש הטורקית במסגרת המחזור החמישי. נכון לעכשיו, לפי אתר הליגה האירופית המשחק מתוכנן להתקיים באיסטנבול, אך בשל המתיחות הביטחונית הגבוהה בין ישראל לטורקיה, סביר להניח שהמשחק לא ייערך שם והוא צפוי להתקיים בגיאורגיה. עם זאת, טרם התקבל לכך אישור סופי.