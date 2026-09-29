"במקום להתעסק בכל המסביב, מוטב היה לבן שמעון ולהתאחדות להתעסק במהות, במשחק עצמו", אמרו אותם גורמים. "התעסקו בימים שלקראת אירלנד בכל הדברים חוץ מכדורגל. גם אנשי ההתאחדות כשלו בכל אספקט - בתקשורת, בהסברה, במקצועי. האירים עבדו על כולם. הם עברו משבר גדול יותר מאיתנו, עם לחצים מטורפים מבית, אבל הם הגיעו מוכנים. בן שמעון, שהתעסק בהאם ילחץ יד או לא, עשה הכל חוץ מלהכין את הנבחרת שלנו מנטלית וטקטית. מהשנייה הראשונה של המשחק היה ברור מי נבחרת ומי לא מאומנת".