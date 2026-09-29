גורמים בכירים בהתאחדות לכדורגל, שעד לתבוסה בידי אירלנד הקפידו שלא לבקר את מאמן נבחרת ישראל רן בן שמעון וראשי ההתאחדות, בחרו לצאת למתקפה חסרת תקדים לאור ההשפלה בדברצן.
"במקום להתעסק בכל המסביב, מוטב היה לבן שמעון ולהתאחדות להתעסק במהות, במשחק עצמו", אמרו אותם גורמים. "התעסקו בימים שלקראת אירלנד בכל הדברים חוץ מכדורגל. גם אנשי ההתאחדות כשלו בכל אספקט - בתקשורת, בהסברה, במקצועי. האירים עבדו על כולם. הם עברו משבר גדול יותר מאיתנו, עם לחצים מטורפים מבית, אבל הם הגיעו מוכנים. בן שמעון, שהתעסק בהאם ילחץ יד או לא, עשה הכל חוץ מלהכין את הנבחרת שלנו מנטלית וטקטית. מהשנייה הראשונה של המשחק היה ברור מי נבחרת ומי לא מאומנת".
אותם גורמים בכירים בהתאחדות המשיכו: "במקום להתעסק באירים, מוטב היה שבן שמעון היה מזמן את השחקנים הנכונים, עושה את הציוותים הנכונים. העיקר שהציבו דגלים בחדר ההלבשה, את מי זה מעניין? שמענו את הצעקות של בן שמעון שממש בכה - 'הם מפרקים אותנו', אבל מי אשם בזה? מי הכין ככה את הנבחרת?".
"למאמן יש תפקיד להציב תלכיד נכון, אבל לא התמודדנו עם הפיזיות ובעיקר לא שמרנו על הגאווה שלנו. היינו חשופים בכל התקפה. נתנו לאירים במה ולא התעסקו לרגע אחד בכדורגל. כישלון".