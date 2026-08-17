בזמן שבמכבי ת"א הצהירו כי לא יבצעו עוד העברות ליריבות ישירות במאבק האליפות, בהפועל באר-שבע סיכמו בחשאיות עם השחקן על הגעתו לבדיקות רפואיות. כל זאת כאשר הנהלת הצהובים, שכבר נכוותה בעבר ממעברים דומים של דן ביטון, מהרן ראדי ואיתן טיבי, נמצאת תחת לחץ כבד מצד האוהדים בעקבות היעדר חיזוק משמעותי לצד גל העזיבות.

בזמן שבמכבי ת"א הצהירו כי לא יבצעו עוד העברות ליריבות ישירות במאבק האליפות, בהפועל באר-שבע סיכמו בחשאיות עם השחקן על הגעתו לבדיקות רפואיות. כל זאת כאשר הנהלת הצהובים, שכבר נכוותה בעבר ממעברים דומים של דן ביטון, מהרן ראדי ואיתן טיבי, נמצאת תחת לחץ כבד מצד האוהדים בעקבות היעדר חיזוק משמעותי לצד גל העזיבות.

בזמן שבמכבי ת"א הצהירו כי לא יבצעו עוד העברות ליריבות ישירות במאבק האליפות, בהפועל באר-שבע סיכמו בחשאיות עם השחקן על הגעתו לבדיקות רפואיות. כל זאת כאשר הנהלת הצהובים, שכבר נכוותה בעבר ממעברים דומים של דן ביטון, מהרן ראדי ואיתן טיבי, נמצאת תחת לחץ כבד מצד האוהדים בעקבות היעדר חיזוק משמעותי לצד גל העזיבות.

מלדה, שמיעט לשחק בשלוש שנותיו במכבי ת"א מאז נרכש ממכלן תמורת 350 אלף אירו, הגיע בשעות הבוקר לבאר-שבע וכבר השלים את הבדיקות הרפואיות. במועדון הדרומי חששו עד לרגע האחרון שמיץ' גולדהאר יטרפד את העסקה, כאשר התקווה הייתה שהיא תושלם לפני יציאת הקבוצה למשחק פלייאוף ליגת האלופות מול סבאח בבוקרשט (רביעי, 22:00).

מלדה, שמיעט לשחק בשלוש שנותיו במכבי ת"א מאז נרכש ממכלן תמורת 350 אלף אירו, הגיע בשעות הבוקר לבאר-שבע וכבר השלים את הבדיקות הרפואיות. במועדון הדרומי חששו עד לרגע האחרון שמיץ' גולדהאר יטרפד את העסקה, כאשר התקווה הייתה שהיא תושלם לפני יציאת הקבוצה למשחק פלייאוף ליגת האלופות מול סבאח בבוקרשט (רביעי, 22:00).

מלדה, שמיעט לשחק בשלוש שנותיו במכבי ת"א מאז נרכש ממכלן תמורת 350 אלף אירו, הגיע בשעות הבוקר לבאר-שבע וכבר השלים את הבדיקות הרפואיות. במועדון הדרומי חששו עד לרגע האחרון שמיץ' גולדהאר יטרפד את העסקה, כאשר התקווה הייתה שהיא תושלם לפני יציאת הקבוצה למשחק פלייאוף ליגת האלופות מול סבאח בבוקרשט (רביעי, 22:00).