דרמה גדולה התרחשה מאחורי הקלעים לפני המעבר של יונס מלדה להפועל באר-שבע, שנחשף ב-ynet – עסקה שעומדת בניגוד מוחלט למדיניות שאימצה מכבי ת"א בשנים האחרונות.
בזמן שבמכבי ת"א הצהירו כי לא יבצעו עוד העברות ליריבות ישירות במאבק האליפות, בהפועל באר-שבע סיכמו בחשאיות עם השחקן על הגעתו לבדיקות רפואיות. כל זאת כאשר הנהלת הצהובים, שכבר נכוותה בעבר ממעברים דומים של דן ביטון, מהרן ראדי ואיתן טיבי, נמצאת תחת לחץ כבד מצד האוהדים בעקבות היעדר חיזוק משמעותי לצד גל העזיבות.
מלדה, שמיעט לשחק בשלוש שנותיו במכבי ת"א מאז נרכש ממכלן תמורת 350 אלף אירו, הגיע בשעות הבוקר לבאר-שבע וכבר השלים את הבדיקות הרפואיות. במועדון הדרומי חששו עד לרגע האחרון שמיץ' גולדהאר יטרפד את העסקה, כאשר התקווה הייתה שהיא תושלם לפני יציאת הקבוצה למשחק פלייאוף ליגת האלופות מול סבאח בבוקרשט (רביעי, 22:00).
רק בשעה 14:00 (07:00 בטורונטו) התקבל האור הירוק להעברה, בתמורה ל-100 אלף אירו. מלדה צפוי להשתכר פחות מאשר במכבי ת"א.
בעונה שעברה שותף הקשר בשבעה משחקים בלבד וכבש שני שערים בסך הכול מאז הצטרף מבלגיה. מי שהתעקש על צירופו הוא המאמן רן קוז'וך, שאימן אותו בעבר במכבי נתניה לפני יציאתו לאירופה. לקוז'וך יש העדפה ברורה לשחקנים שכבר עבד איתם, כפי שקרה גם עם ניב יהושע ומרקו וולף שהגיעו ממכבי פ"ת. מבחינת באר-שבע, עסקת מלדה משתלבת בתפיסה שהפכה כמעט למדיניות. "יצרנו מסורת של הצלחות בהעברות של שחקנים ממכבי ת"א לבאר-שבע. אצלנו כולם הופכים להרבה יותר טובים והרבה יותר משמעותיים", אמרו במועדון.
כעת, לאחר השלמת העסקה, אין בכוונת הפועל באר-שבע לצרף שחקנים ישראלים נוספים, גם לא כאלה המשחקים בחו"ל. מוחמד אבו-פאני, המשתכר 750 אלף אירו בכוכב האדום בלגרד והוזכר כמועמד לעזוב בעקבות פיטוריו של דיאן סטנקוביץ', אינו מועמד להגיע לבירת הנגב.
תוכניות החיזוק של באר-שבע יושפעו ישירות מהצלחתה או מכישלונה בפלייאוף ליגת האלופות. השאיפה היא לצרף עד סגירת חלון ההעברות בעוד שלושה שבועות שני זרים איכותיים - בלם וקשר - אך נכון לעכשיו טרם נמצאו מועמדים מתאימים.