פרשת העירויים בעירוני טבריה ממשיכה להתקדם, והיום (חמישי) הגיע שחקן נוסף להסדר טיעון מול הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט. מדובר ביונתן טפר, שהושעה משלושה חודשים מכל פעילות לאחר שהגיע להסדר פשרה במסגרת ההליכים שנפתחו בעקבות פרשת העירויים.
בהודעת הסוכנות נמסר: "הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט הגיעה היום להסדר פשרה עם שחקן כדורגל נוסף של עירוני טבריה: יונתן טפר", זאת במסגרת ההליכים שנפתחו בקשר לפרשה.
עוד נמסר כי בהתאם להסדר שהוגש לאישור בית הדין לסמים בספורט בישראל, נקבע שטפר הפר את הוראות תקנון הסוכנות, המבוסס על תקנון הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט (WADA).
על פי ההסדר, העונש המקורי שנקבע לטפר עומד על חמישה חודשי השעיה, החל מ-5 ביולי 2026. עם זאת, כחלק מההסכם נקבע כי בכפוף להמשך שיתוף פעולה מלא מצדו עם הסוכנות, בהתאם למתווה שנקבע, ינוכו חודשיים מתקופת ההשעיה.
טפר הוא השחקן הרביעי בעירוני טבריה שמגיע להסדר טיעון במסגרת הפרשה. קדמו לו גיא חדידה, ניב גוטליב ודוד קלטינס, שגם הם ספגו עונשי השעיה זהים של שלושה חודשים בפועל.