בהודעת הסוכנות נמסר: "הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט הגיעה היום להסדר פשרה עם שחקן כדורגל נוסף של עירוני טבריה: יונתן טפר", זאת במסגרת ההליכים שנפתחו בקשר לפרשה.

בהודעת הסוכנות נמסר: "הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט הגיעה היום להסדר פשרה עם שחקן כדורגל נוסף של עירוני טבריה: יונתן טפר", זאת במסגרת ההליכים שנפתחו בקשר לפרשה.

בהודעת הסוכנות נמסר: "הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט הגיעה היום להסדר פשרה עם שחקן כדורגל נוסף של עירוני טבריה: יונתן טפר", זאת במסגרת ההליכים שנפתחו בקשר לפרשה.

עוד נמסר כי בהתאם להסדר שהוגש לאישור בית הדין לסמים בספורט בישראל, נקבע שטפר הפר את הוראות תקנון הסוכנות, המבוסס על תקנון הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט (WADA).

עוד נמסר כי בהתאם להסדר שהוגש לאישור בית הדין לסמים בספורט בישראל, נקבע שטפר הפר את הוראות תקנון הסוכנות, המבוסס על תקנון הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט (WADA).

עוד נמסר כי בהתאם להסדר שהוגש לאישור בית הדין לסמים בספורט בישראל, נקבע שטפר הפר את הוראות תקנון הסוכנות, המבוסס על תקנון הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט (WADA).