הפועל ת"א הודיעה הערב (שני) רשמית על צירופו של יאניק ללינדאל, שחתם במועדון לשלוש שנים לאחר שהושלמה העברתו מוולנדאם ההולנדית. המגן השמאלי בן ה-24 עבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות, יצטרף לסגל של האדומים וילבש את החולצה מספר 32.
ללינדאל מגיע לישראל אחרי עונה משמעותית בהולנד, במהלכה רשם 37 הופעות ליגה, כבש שער אחד ובישל שער נוסף. המגן הסורינאמי עבר בצעירותו במספר אקדמיות מוכרות בכדורגל האירופי, בהן גנק הבלגית ופ.ס.וו איינדהובן ואוטרכט ההולנדיות. את קריירת הבוגרים החל בוונלו ובהמשך שיחק בטופ אוס, לפני שהצטרף לוולנדאם בקיץ 2024.
לאחר החתימה אמר ללינדאל: "אני נרגש להצטרף למועדון, לא יכול לחכות להתחיל ולפגוש את האוהדים האדירים. נתראה בקרוב, יאללה הפועל".