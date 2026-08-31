הפועל ת"א הודיעה הערב (שני) רשמית על צירופו של יאניק ללינדאל, שחתם במועדון לשלוש שנים לאחר שהושלמה העברתו מוולנדאם ההולנדית. המגן השמאלי בן ה-24 עבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות, יצטרף לסגל של האדומים וילבש את החולצה מספר 32.