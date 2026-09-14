מ.ס אשדוד הודיעה היום (שני) על החתמתו של אוראל דגני לשנתיים. הבלם המנוסה מגיע מהפועל פ"ת, שבמדיה היה שותף בעונה שעברה להעפלה לפלייאוף העליון בליגת העל. דגני ישוב לליגה הלאומית לראשונה מאז עונת 2017/18, אז היה שותף לעלייתה של הפועל ת"א לליגת העל.
דגני רשם לאורך הקריירה יותר מ-400 הופעות ליגה ושיחק בין היתר במכבי נתניה, מכבי חיפה, הפועל ת"א, בית"ר ירושלים והפועל חיפה. בנוסף, לזכותו 21 הופעות במדי נבחרת ישראל.
הבלם, שילבש את החולצה מספר 25, אמר לאחר החתימה: "שמח מאוד להגיע לאשדוד ולהתחיל אתגר חדש בקריירה. אתרום מהניסיון שלי כדי שבסיום העונה נעמוד במשימה ונחזיר את המועדון לליגת העל".