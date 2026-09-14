מ.ס אשדוד הודיעה היום (שני) על החתמתו של אוראל דגני לשנתיים. הבלם המנוסה מגיע מהפועל פ"ת, שבמדיה היה שותף בעונה שעברה להעפלה לפלייאוף העליון בליגת העל. דגני ישוב לליגה הלאומית לראשונה מאז עונת 2017/18, אז היה שותף לעלייתה של הפועל ת"א לליגת העל.