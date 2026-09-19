עירוני קריית שמונה נראתה מצוין בגביע הטוטו, אך בליגת העל הסיפור עד כה שונה לחלוטין. הקבוצה של שי ברדה איבדה בקיץ את העוגן שלה מהעונה שעברה, אדריאן אוגריסה, מלך השערים של הקבוצה, שעזב להפועל באר-שבע - אותה תפגוש קריית שמונה הערב (20:15).