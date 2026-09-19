עירוני קריית שמונה נראתה מצוין בגביע הטוטו, אך בליגת העל הסיפור עד כה שונה לחלוטין. הקבוצה של שי ברדה איבדה בקיץ את העוגן שלה מהעונה שעברה, אדריאן אוגריסה, מלך השערים של הקבוצה, שעזב להפועל באר-שבע - אותה תפגוש קריית שמונה הערב (20:15).
אלכסנדר פופ, חלוץ הרכש של ק"ש, נמצא בתמונת ההרכב לקראת המשחק מול האלופה הערב, אך ברדה שומר את הקלפים קרוב לחזה ולא ממהר לחשוף את ה-11 שיפתחו. טאלס קוסטה צפוי להחליף את אופיר בנבנישתי, שהורחק במשחק האחרון. בילאל שאהין, שחתם השבוע על חוזה במועדון, עדיין אינו בכושר משחק ויחזור לסגל לאחר פגרת הנבחרות.
קריית שמונה מגיעה למשחק עם ניצחון אחד ושלושה הפסדים, ומקווה לחזור מבאר שבע עם תוצאה טובה, אך מבינה היטב שמדובר באחד ממשחקי החוץ הקשים בליגה.
הבשורות הטובות עבור הצפוניים מגיעות דווקא מהאצטדיון העירוני בקריית שמונה. בסוף השבוע חלה התקדמות משמעותית בשיקום האצטדיון והחלו בהתקנת הכיסאות ביציעים. בקריית שמונה מקווים שבתוך כחודשיים יושלמו העבודות, כאשר באצטדיון האימונים הסמוך כבר החלו קבוצות מחלקת הנוער לקיים אימונים.