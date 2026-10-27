באתר Africafoot דווח היום (שלישי) כי לבאנטה הספרדית מעוניינת לצרף את קשר מכבי ת"א בחלון ההעברות של ינואר, וכי בימים האחרונים נערכו מגעים ראשוניים בין נציגי המועדון לנציגו של השחקן.

באתר Africafoot דווח היום (שלישי) כי לבאנטה הספרדית מעוניינת לצרף את קשר מכבי ת"א בחלון ההעברות של ינואר, וכי בימים האחרונים נערכו מגעים ראשוניים בין נציגי המועדון לנציגו של השחקן.

איסוף סיסוקו יעזוב את קריית שלום? באתר Africafoot דווח היום (שלישי) כי לבאנטה הספרדית מעוניינת לצרף את קשר מכבי ת"א בחלון ההעברות של ינואר, וכי בימים האחרונים נערכו מגעים ראשוניים בין נציגי המועדון לנציגו של השחקן.

על פי הדיווח, לבאנטה סימנה את הקשר בן ה-24 כמועמד לחיזוק מרכז השדה, וכבר נערכת להעברת הצעה ראשונה לצהובים בגובה של כשלושה מיליון אירו. לשם השוואה, שווי השוק של סיסוקו באתר Transfermarkt מוערך ב-1.7 מיליון אירו.

על פי הדיווח, לבאנטה סימנה את הקשר בן ה-24 כמועמד לחיזוק מרכז השדה, וכבר נערכת להעברת הצעה ראשונה לצהובים בגובה של כשלושה מיליון אירו. לשם השוואה, שווי השוק של סיסוקו באתר Transfermarkt מוערך ב-1.7 מיליון אירו.

על פי הדיווח, לבאנטה סימנה את הקשר בן ה-24 כמועמד לחיזוק מרכז השדה, וכבר נערכת להעברת הצעה ראשונה לצהובים בגובה של כשלושה מיליון אירו. לשם השוואה, שווי השוק של סיסוקו באתר Transfermarkt מוערך ב-1.7 מיליון אירו.