איסוף סיסוקו יעזוב את קריית שלום? באתר Africafoot דווח היום (שלישי) כי לבאנטה הספרדית מעוניינת לצרף את קשר מכבי ת"א בחלון ההעברות של ינואר, וכי בימים האחרונים נערכו מגעים ראשוניים בין נציגי המועדון לנציגו של השחקן.
על פי הדיווח, לבאנטה סימנה את הקשר בן ה-24 כמועמד לחיזוק מרכז השדה, וכבר נערכת להעברת הצעה ראשונה לצהובים בגובה של כשלושה מיליון אירו. לשם השוואה, שווי השוק של סיסוקו באתר Transfermarkt מוערך ב-1.7 מיליון אירו.
לבאנטה אינה היחידה שעוקבת אחר הקשר המאלי. לפי הפרסום, גם בראגה הפורטוגלית כללה את סיסוקו ברשימת המועמדים שלה לקראת חלון ההעברות של ינואר. בנוסף, באתר הזכירו כי לפני כמה חודשים דווח על התעניינות מצד לידס האנגלית.
סיסוקו הגיע למכבי ת"א בקיץ 2024 מבורדו הצרפתית, והוא חתום במועדון עד יוני 2027, עם אופציה להארכת החוזה בעונה נוספת. בשלב זה מדובר בדיווחים על התעניינות ובמגעים ראשוניים.