עוד לפני שריקת הפתיחה בין הפועל פתח תקווה לבית"ר ירושלים, התפתחה תקרית בין מחנות האוהדים באצטדיון שלמה ביטוח. אוהדים משתי הקבוצות ירדו אל כר הדשא והתעמתו, עד להתערבות אנשי האבטחה.

האירוע החל כאשר כמה מאוהדי בית"ר, שרכשו כרטיסים ליציע של הפועל פ"ת, ניסו לעבור לצדו האחר של האצטדיון דרך המגרש כדי להצטרף לקהל קבוצתם. רכישת כרטיסים של אוהדי בית"ר ליציעי היריבות נרשמה גם במשחקים קודמים העונה.

קטטה בין אוהדי בית"ר להפועל פ"ת ( צילום: לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים )





גלריה עימותים בין אוהדים ( צילום: עידו ארז )

עימותים בין אוהדים ( צילום: עידו ארז )

במהלך המעבר ירדו לדשא גם אוהדי המארחת, ונוצר עימות בינם לבין אוהדי בית"ר. בהמשך הגיעו למקום אוהדים נוספים מהיציע של הקבוצה הירושלמית והצטרפו לתקרית.

מאבטחים נכנסו למגרש בניסיון להפריד בין המעורבים, שחזרו בתוך זמן קצר ליציעים. גם לאחר סיום העימות נותרה האווירה באצטדיון מתוחה.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "טרם שריקת הפתיחה, מספר אוהדים, ככל הנראה משתי הקבוצות, פרצו לכר הדשא והתקוטטו ביניהם. מנהל האירוע ביקש את סיוע המשטרה, וכוחות המשטרה שהיו במקום פעלו באופן מיידי, השתלטו על האירוע והדפו את האוהדים בחזרה ליציעים, עוד בטרם תחילת המשחק".