בקיץ 2023 נדמה היה שכדורגל הישראלי מצא סיבה חדשה לאופטימיות. נבחרת ישראל עד גיל 20, בהדרכת אופיר חיים, עשתה היסטוריה במונדיאליטו והגיעה עד המקום השלישי - הישג שהפך את השחקנים הצעירים לתופעה לאומית. כעת, ב-BBC הקדישו כתבה נרחבת לאותו דור כישרוני, ובחנו מה נותר מאותה תחושת אחדות ותקווה אחרי 7 באוקטובר והמלחמה שבאה בעקבותיו.

ישראל רשמה מסע מרשים באליפות העולם בארגנטינה. בשמינית הגמר היא גברה על אוזבקיסטן, וברבע הגמר סיפקה את אחת ההפתעות הגדולות בטורניר כשניצחה 2:3 את ברזיל. בחצי הגמר הפסידה 1:0 לאורוגוואי, ובמשחק על המקום השלישי גברה 1:3 על דרום קוריאה. המשחק מול אורוגוואי, כך צוין ב-BBC, משך 23 אחוזי צפייה בישראל.

גלריה "להיות ערבי בישראל זה לפעמים קשה". בירם כיאל ( צילום: ראובן שוורץ )

ב-BBC הדגישו כי ההצלחה לא הגיעה משום מקום. אותו גרעין שחקנים הגיע שנה קודם לכן עד גמר אליפות אירופה עד גיל 19, ובהמשך רבים מהם המשיכו להתקדם בקריירה ולהשתלב בכדורגל האירופי והבינלאומי.

אחד הרגעים שסימלו את אופייה המיוחד של הנבחרת הגיע אחרי הניצחון על אוזבקיסטן. ענאן חלאילי, שכיום משחק בקריסטל פאלאס, הודה לצופים בישראל שנשארו ערים כדי לצפות במשחק והשתמש בביטוי "עם ישראל".

גם אופיר חיים דיבר אז על האווירה בחדר ההלבשה ועל החיבור בין השחקנים היהודים והערבים. "אין לנו שום בעיה עם דת", אמר. "יש כאן שחקנים שמניחים תפילין, וענאן, חמזה ואחמד מתפללים את התפילות המוסלמיות. אנחנו אפילו לא מדברים על זה. אנחנו מאחדים את כולם, והלוואי שהמדינה הייתה מאוחדת כמו הנבחרת הזאת".

נבחרת ישראל ומדליית הארד במונדיאליטו ( צילום: אסי קיפר, ההתאחדות לכדורגל )

מאז אותו קיץ, רבים משחקני הנבחרת עשו את הצעד הבא בקריירה. חלאילי עבר לקריסטל פאלאס, אוסקר גלוך לבש את החולצה מספר 10 של אייאקס, רוי רביבו הצטרף לאלצ'ה וסתיו למקין משחק בטוונטה. דור תורג'מן, עילי פיינגולד ועידן טוקלומטי המשיכו את דרכם ב-MLS, בעוד שחקנים נוספים מאותו דור השתלבו בנבחרת הבוגרת.

אלא שב-BBC מציינים את 7 באוקטובר כנקודת שבר משמעותית, לא רק עבור החברה הישראלית אלא גם עבור הכדורגל המקומי. לפי הכתבה, המלחמה שינתה את המציאות שבה פועלים השחקנים והמועדונים, ובמקביל התחדדו המתחים סביב סוגיות של זהות ולאום.

במקביל, שחקנים ערבים-ישראלים מצאו עצמם תחת לחץ ציבורי סביב ההתייחסות שלהם למלחמה. אחד השמות שהוזכרו בהקשר הזה הוא דיא סבע. ה-BBC חזר לפרשה שבה אשתו, נרמין, פרסמה בתחילת המלחמה את המשפט "יש ילדים גם בעזה". סבע התנצל בעקבות הסערה, ובהמשך עזב את מכבי חיפה.

אופיר חיים (מימין) חוגג את ההישג של הנבחרת ( צילום: AP Photo/Gustavo Garello )

"החלום שלי היה לשחק במכבי חיפה, המועדון שאני אוהד והקבוצה שבה גדלתי", צוטט סבע בכתבה. "רציתי להמשיך, אבל לפעמים יש דברים שחזקים מאיתנו ולא מאפשרים זאת".

"להיות ערבי בישראל זה לפעמים קשה"

אחד המרואיינים המרכזיים בכתבה היה בירם כיאל, שחקן נבחרת ישראל לשעבר, שהתייחס למעמדם של שחקנים ערבים בכדורגל הישראלי.

"להיות ערבי בישראל זה לפעמים קשה", אמר כיאל ל-BBC. "מבחינת הזדמנויות, לפעמים אנחנו לא נמצאים באותה נקודת פתיחה". עם זאת, הוא הדגיש כי הוא עדיין מאמין בחברה משותפת וביכולת של הכדורגל לשמש כלי לחיבור בין קבוצות שונות.

כיאל השתמש בחברות ארוכת השנים שלו עם תומר חמד כדוגמה. הוא סיפר כי חמד היה מתפלל בדרכו כיהודי והוא בדרכו כמוסלמי, אך הדבר לא פגע בחברות ביניהם.

"הוא היה חבר שלי לקבוצה והוא אח שלי", אמר כיאל. "בכדורגל, על המגרש, אתה אף פעם לא מסתכל על צבע, תרבות או דת. אתה רק רוצה את האנשים הכי טובים סביבך כדי לנצח".

כיום כיאל עובד בהתאחדות לכדורגל עם כישרונות צעירים מהחברה הערבית, והוא סיפר כי אחת ממטרותיו היא לגרום לשחקנים להרגיש שהם יכולים להביא את הזהות שלהם איתם לנבחרת.