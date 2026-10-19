הפועל באר-שבע יצאה אתמול (ראשון) מטרנר עם מהפך ושלוש נקודות שעליהן נאלצה לעבוד קשה במיוחד. ה-1:2 על הפועל ירושלים, ניצחון הליגה הרביעי שלה ברציפות, השאיר אותה צמודה לחבורת הצמרת, אבל הדרך אליו סיפקה לרן קוז’וך לא מעט סיבות לדאגה לקראת השבוע הקרוב.

התקלות התחילו עוד לפני שריקת הפתיחה. על רקע עומסי התנועה בדרך למשחק, לפי דיווחים לוקאס ונטורה וג'אבון איסט איחרו להתכנסות והוצאו מההרכב. בהמשך הגיעה מחצית ראשונה שבה באר-שבע לא איימה על המסגרת של הירושלמים, וספגה שער מרהיב במבצע אישי של ויטלי דמשקאן. ההרכב עבר שינויים ביחס למשחק באלקמאר התקשה למצוא פתרונות מול הצפיפות הירושלמית.

גלריה זלאטנוביץ' ודוידזאדה אחרי השער השני ( צילום: הרצל יוסף )

קוז’וך שלח את ונטורה ואיסט למגרש עם פתיחת המחצית השנייה, אלא שעבור הקשר הברזילאי הניסיון לתקן הסתיים במהירות. אחרי כשבע דקות הוא נשכב על הדשא ואחז בשריר הירך האחורי. ונטורה עוד ניסה להמשיך, אך בדקה ה-53 נאלץ לפנות את מקומו. בבאר-שבע יצטרכו לברר את חומרת הפגיעה, בתקווה שלא תוביל להיעדרות נוספת דווקא בעיצומו של רצף המשחקים העמוס.

איסט, לעומתו, הפך לאחד הגורמים המרכזיים בחזרה למשחק. הניסיון שלו הוביל לכדור החוזר שממנו כבש איגור זלאטנוביץ’ את השוויון, ובהמשך הוא סחט את הפנדל שהחלוץ הסרבי תרגם לשער הניצחון. ערב שהתחיל עבור איסט בהוצאה מההרכב הסתיים בתרומה משמעותית למהפך.

ביום חמישי מחכה לבאר-שבע סן-ז’ילואז בליגה האירופית, וביום שני הבא מכבי חיפה בסמי עופר ( צילום: הרצל יוסף )

זלאטנוביץ’ היה האיש המכריע עם צמד מהספסל, אבל גם אדריאן אוגריסה היה מעורב במהלך שהוביל לפנדל, אחרי ששני שערים שלו נפסלו. התרומה של השלושה מעניקה לקוז’וך אפשרויות בחלק הקדמי ומחדדת את התחרות על הדקות יתרון חשוב בתקופה שבה יידרש להשתמש בכל עומק הסגל.

בסיום אמר זלאטנוביץ': "זו המנטליות שלנו. לא קל לחזור אחרי המשחקים באירופה והטיסות. קשה לשלב בין הליגה ובאירופה. לשמחתי, נכנסתי טוב, כבשתי שני שערים. צריך לדעת להיכנס מהספסל, כל אחד צריך להביא 100 אחוז בכל מצב. אנחנו צריכים להיות בינואר כמה שיותר קרוב למקום הראשון".