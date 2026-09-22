העימות לקראת המפגש בין ישראל לאירלנד בליגת האומות הגיע גם לדרג המדיני. ראש ממשלת אירלנד, מיהאל מרטין, קרא להתאחדות לכדורגל בישראל לחזור בה מהדברים שפרסמה נגד מאמן הנבחרת האירית, היימיר הלגרימסון, וכינה אותם "בלתי מקובלים".

הסערה החלה בשבוע שעבר, כשהלגרימסון התייחס למשחק בין הנבחרות ביום ראשון ואמר כי אירלנד "לא תשחק עם רצח עם, אלא נגד רצח עם". המאמן הוסיף: "אנחנו משחקים נגד ישראל, לא עם ישראל".

מיהאל מרטין ( צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP )

בהתאחדות לכדורגל הגיבו בחריפות ובהודעה שפורסמה ביום שני בלילה נכתב: "תרמנו לעולם ולאנושות באינספור תחומים, וזכינו לאורך הדרך במספר מרשים של פרסי נובל. לצערנו, עדיין לא מצאנו תרופה לטיפשות, לבורות ולצביעות שמפגין מאמן נבחרת אירלנד". עוד נמסר: "אנחנו לא משחקים עם בורות, צביעות וטיפשות. אנחנו משחקים נגד המאמן שמגלם אותן".

מרטין, ששוחח עם עיתונאים בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, יצא להגנת המאמן. "אני חושב שאלה דברים בלתי מקובלים, וצריך לחזור מהם", אמר. ראש הממשלה הזכיר את דבריו של מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, על היקף המוות וההרס ברצועת עזה במלחמה שפרצה בעקבות מתקפת חמאס, שאותה תיאר מרטין כ"מחרידה".

"המאמן שלנו אומר בדיוק את אותו הדבר, וישראל לא יכולה להמשיך להכחיש את מה שהעולם יודע ומבין", הוסיף. "עליהם לאפשר לתקשורת העולמית ולמנהיגי העולם להיכנס לעזה ולראות את הזוועות". מרטין טען כי שני מיליון בני אדם חיים כעת בשליש משטחה המקורי של הרצועה, ותיאר את המצוקה ההומניטרית בה כמזעזעת.

לפי הדיווח ב"אייריש אינדיפנדנט", אף שבישראל פורסם כי ההתאחדות שוקלת להגיש תלונה לאופ"א נגד הלגרימסון, עד למועד הפרסום טרם התקבלה תלונה כזו. עוד הוזכרו דיווחים בישראל שלפיהם שחקני הנבחרת לא יחליפו חולצות עם שחקני אירלנד, וכי קיבלו הנחיות כיצד להגיב למה שייתפס כפרובוקציות מצד היריבה.