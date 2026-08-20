לילה בלתי נשכח בברגמו: הפועל תל אביב סיפקה הערב (חמישי) את אחד המשחקים ההירואיים בשנים האחרונות של קבוצה ישראלית באירופה, כשחזרה מאיטליה עם 0:0 מרשים מול אטאלנטה החזקה במסגרת המשחק הראשון של פלייאוף הקונפרנס ליג. האדומים, שהגיעו כאנדרדוג מובהק מול הקבוצה של מאוריציו סארי, לא נבהלו ועמדו בכבוד מול הסגל הנוצץ של האיטלקים.

למרות הלחץ המקומי, שחקניו של אליניב ברדה לא באו רק להסתגר והיו קרובים בעצמם לרשום סנסציוניים עוד יותר. עמנואל בואטנג הגיע להזדמנות ענקית במחצית הראשונה לאחר כדור עומק מצוין מדורון ליידנר, ובחצי השני שאנדה סילבה ורועי אלקוקין המשיכו להטריד את ההגנה האיטלקית. בצד השני, אסף צור סיפק תצוגת שוערות נהדרת בין הקורות, כולל הצלה ענקית לבעיטה של ג'אנלוקה סקאמקה, שהבטיחה שמירה על רשת נקייה.

גלריה הופעה הירואית. שחקני הפועל ת"א ( צילום: Marco Luzzani/Getty Images )

יכול להיות מרוצה מחניכיו. אליניב ברדה ( צילום: Marco Luzzani/Getty Images )

כריסטיאנסן מול בואטנג ( צילום: Marco Luzzani/Getty Images )

רועי אלקוקין מול אדרסון ( צילום: Marco Luzzani/Getty Images )

הפועל ת"א לא נפלה מהיריבה האיטלקית ברוב שלבי המשחק, צמצמה את שטחי הפעולה של כוכבי אטאלנטה וידעה לצאת למעברים מסוכנים ברגעים הנכונים. העמידה האיתנה של חוליית ההגנה לצד השקט הנפשי שהפגין אסף צור מעניקים לאדומים ביטחון מלא לקראת הגומלין (חמישי הבא, 21:00) בהונגריה, שבו הקרב על כרטיס היסטורי לשלב הליגה פתוח לחלוטין.

מהלך המשחק

דקה 19': ניקולה זלווסקי הפולני של אטאלנטה שחרר מרחוק כדור עוצמתי, שלא היה רחוק מהמסגרת של אסף צור.

24': הזדמנות ענקית להפועל תל אביב. דורון ליידנר שלח כדור עומק נפלא לעמנואל בואטנג, שמצא את עצמו במצב אידיאלי מול השער, אך קארנסקי הגיב היטב ומנע סנסציה מוקדמת.

עמנואל בואטנג בהזדמנות ענק ( צילום: Marco Luzzani/Getty Images )

36': אטאלנטה כמעט עקצה. ג'אנלוקה סקאמקה קיבל כדור ברחבה ושיגר בנגיעה אחת בעיטה חזקה לחיבורים, אך אסף צור סיפק התעופפות מרשימה והדף לקרן.

43': תומאס כריסטנסן טיווח מקצה הרחבה וצור קלט, אך דקה לאחר מכן ג'אקומו רספאדורי מצא את עצמו פנוי לחלוטין מול השער והחמיץ מצב של מאה אחוז.

47': דגלאס אווסו הכין היטב לאנדריאן קרייב, שבעט מחוץ לרחבה - קארנסקי קלט.

67': המארחים ניסו להגיב. ניקולה קרסטוביץ' שיגר בעיטה חזקה ממרחק, שחלפה סמוך מאוד למסגרת השער של צור.

80': שאנדה סילבה ניסה את כוחו בבעיטה מסובבת מתוך הרחבה, אך הכדור הלך למרכז השער ולידיים של השוער האיטלקי.

הרכבים

אטאלנטה: מרקו קרנזקי, ראול בלאנובה, אודילון קוסונו, ג'ורג'ו סקאלביני (תומאס כריסטנסן, 26), לורנצו ברנסקוני, לזאר סמארדז'יץ' (מריו פשאליץ', 78), ג'אנלוקה גאטאנו, אדרסון, ניקולה זאלבסקי (פדריקו קאסה, 78), ג'אנלוקה סקמאקה (ניקולה קרסטוביץ', 63), ג'אקומו רספאדורי.