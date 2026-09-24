"אנחנו צריכים לסיים במקום הראשון בבית שלנו בליגת האומות. אנחנו הנבחרת הכי טובה בבית, עם כל הכבוד לאוסטריה, אירלנד או קוסובו. אנחנו נכנסים לשלב ההכרעה במטרה לעשות משהו היסטורי - להיות הנבחרת הישראלית הראשונה ביורו. אני מאמין בדרך שעשינו בשנתיים ביחד. יש פה את השחקנים הכי טובים בכדורגל הישראלי, ואנחנו נהיה ביורו". רגע לפני שריקת הפתיחה לקמפיין ליגת האומות, כשישראל תפגוש (21:45) בלינץ את נבחרת אוסטריה, רן בן שמעון משוכנע כי מדובר בתחילתו של מסע שיסתיים באליפות אירופה והציב מטרה ברורה לשחקניו.
לצד האימון המסכם, שבו השתתפו גם השחקנים שהגיעו מה-MLS ונטלו חלק רק בו, בנבחרת היו עסוקים בשיחות מוטיבציה. מבין השחקנים שהגיעו מארה"ב, רק סייד אבו פרחי צפוי לפתוח, מאחר שהגיע לאוסטריה כבר לפני מספר ימים. גם יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, נשא אתמול דברים בפני השחקנים. עוד קודם לכן ביקר זוארץ, יחד עם סגנו מורן מאירי, בבית משפחתו של וילי רוטנשטיינר.
"כולנו התגייסנו להגעה ליורו 2028, זו משימת חיינו והכול תלוי רק בכם. זו משימה שתוביל אתכם למקומות הכי גבוהים בהיסטוריה של נבחרת ישראל. יש פה חבורת ווינרים. אני רואה את התשוקה שלכם, את ההשקעה שלכם וזה יקרה. שימו את זה בראש ובלב שלכם וזה יקרה. לא משנה מי משחק דקה, שתיים או 90 דקות, כל אחד ייכנס לעשות הכול כדי שישראל תהיה ביורו. אתם הדור שייקח את ישראל בפעם הראשונה ליורו. אנחנו עושים את זה", אמר זוארץ.
בן שמעון הגיע עם הרכב מוכן מהבית ולא ביצע בו שינויים, כאשר גם לא היו התלבטויות משמעותיות לקראת המשחק. ההרכב יכלול שבעה לגיונרים: השוער דניאל פרץ, ניקיטה סטויאנוב, רוי רביבו, אוסקר גלוך, מנור סולומון, ענאן חלאילי וסייד אבו פרחי. אליהם יצטרפו ארבעה שחקנים מליגת העל: אליאל פרץ, גיא מזרחי ועידן נחמיאס מהפועל באר שבע, וכן דור פרץ ממכבי ת"א.
מי שיענוד הערב את סרט הקפטן הוא מנור סולומון, כאשר במסיבת העיתונאים לקראת המשחק נאלצו אנשי הנבחרת להתמודד גם עם שאלות בניחוח פוליטי. זאת לקראת מה שמצפה לשחקנים כבר מחרתיים, עם ההכנות למשחק מול אירלנד שייערך ביום ראשון. בנבחרת מנסים לשמור את השחקנים ממוקדים במטרה המקצועית - פתיחה מוצלחת לקמפיין והצעד הראשון בדרך להשגת היעד שהציב בן שמעון: העפלה היסטורית ליורו.