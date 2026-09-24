"אנחנו צריכים לסיים במקום הראשון בבית שלנו בליגת האומות. אנחנו הנבחרת הכי טובה בבית, עם כל הכבוד לאוסטריה, אירלנד או קוסובו. אנחנו נכנסים לשלב ההכרעה במטרה לעשות משהו היסטורי - להיות הנבחרת הישראלית הראשונה ביורו. אני מאמין בדרך שעשינו בשנתיים ביחד. יש פה את השחקנים הכי טובים בכדורגל הישראלי, ואנחנו נהיה ביורו". רגע לפני שריקת הפתיחה לקמפיין ליגת האומות, כשישראל תפגוש (21:45) בלינץ את נבחרת אוסטריה, רן בן שמעון משוכנע כי מדובר בתחילתו של מסע שיסתיים באליפות אירופה והציב מטרה ברורה לשחקניו.

"אנחנו צריכים לסיים במקום הראשון בבית שלנו בליגת האומות. אנחנו הנבחרת הכי טובה בבית, עם כל הכבוד לאוסטריה, אירלנד או קוסובו. אנחנו נכנסים לשלב ההכרעה במטרה לעשות משהו היסטורי - להיות הנבחרת הישראלית הראשונה ביורו. אני מאמין בדרך שעשינו בשנתיים ביחד. יש פה את השחקנים הכי טובים בכדורגל הישראלי, ואנחנו נהיה ביורו". רגע לפני שריקת הפתיחה לקמפיין ליגת האומות, כשישראל תפגוש (21:45) בלינץ את נבחרת אוסטריה, רן בן שמעון משוכנע כי מדובר בתחילתו של מסע שיסתיים באליפות אירופה והציב מטרה ברורה לשחקניו.

"אנחנו צריכים לסיים במקום הראשון בבית שלנו בליגת האומות. אנחנו הנבחרת הכי טובה בבית, עם כל הכבוד לאוסטריה, אירלנד או קוסובו. אנחנו נכנסים לשלב ההכרעה במטרה לעשות משהו היסטורי - להיות הנבחרת הישראלית הראשונה ביורו. אני מאמין בדרך שעשינו בשנתיים ביחד. יש פה את השחקנים הכי טובים בכדורגל הישראלי, ואנחנו נהיה ביורו". רגע לפני שריקת הפתיחה לקמפיין ליגת האומות, כשישראל תפגוש (21:45) בלינץ את נבחרת אוסטריה, רן בן שמעון משוכנע כי מדובר בתחילתו של מסע שיסתיים באליפות אירופה והציב מטרה ברורה לשחקניו.

לצד האימון המסכם, שבו השתתפו גם השחקנים שהגיעו מה-MLS ונטלו חלק רק בו, בנבחרת היו עסוקים בשיחות מוטיבציה. מבין השחקנים שהגיעו מארה"ב, רק סייד אבו פרחי צפוי לפתוח, מאחר שהגיע לאוסטריה כבר לפני מספר ימים. גם יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, נשא אתמול דברים בפני השחקנים. עוד קודם לכן ביקר זוארץ, יחד עם סגנו מורן מאירי, בבית משפחתו של וילי רוטנשטיינר.

לצד האימון המסכם, שבו השתתפו גם השחקנים שהגיעו מה-MLS ונטלו חלק רק בו, בנבחרת היו עסוקים בשיחות מוטיבציה. מבין השחקנים שהגיעו מארה"ב, רק סייד אבו פרחי צפוי לפתוח, מאחר שהגיע לאוסטריה כבר לפני מספר ימים. גם יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, נשא אתמול דברים בפני השחקנים. עוד קודם לכן ביקר זוארץ, יחד עם סגנו מורן מאירי, בבית משפחתו של וילי רוטנשטיינר.

לצד האימון המסכם, שבו השתתפו גם השחקנים שהגיעו מה-MLS ונטלו חלק רק בו, בנבחרת היו עסוקים בשיחות מוטיבציה. מבין השחקנים שהגיעו מארה"ב, רק סייד אבו פרחי צפוי לפתוח, מאחר שהגיע לאוסטריה כבר לפני מספר ימים. גם יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, נשא אתמול דברים בפני השחקנים. עוד קודם לכן ביקר זוארץ, יחד עם סגנו מורן מאירי, בבית משפחתו של וילי רוטנשטיינר.