סערה חדשה בנבחרת ישראל בעקבות ריאיון שקיים אביו של סייד אבו פרחי, מוחמד, לרדיו א-נאס. אביו של החלוץ התייחס לעליהום שסופגת המשפחה לאחר החגיגה של בנו בהפסד לאוסטריה, שהובילה להרחקתו, וטען שהיו כאלה שניסו להדביק אותה למניעים פוליטיים.

"סייד הוא ערבי פלסטיני מוסלמי", אמר מוחמד אבו פרחי. "הוא קורא את הקוראן לפני כל המשחק, הוא מוסלמי בן מוסלמי, אז על מי הוא יכוון את הרובה? זאת חגיגה שהוא עשה במכבי ת"א, בבני ריינה וגם בכפר קאסם, זאת הדרך שבה הוא אוהב לחגוג. סייד שילם מחיר שהוא לובש את החולצה של הנבחרת. אנחנו בסיטואציה מאוד מורכבת ואנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו גרים ואיפה אנחנו חיים".

סייד אבו פרחי חוגג עם דגל הקרן ( צילום: GEORG HOCHMUTH / APA / AFP )

עוד אמר: "לסייד אין שום קשר לפוליטיקה. אני אומר להם באופן הכי פשוט, סייד ערבי פלסטיני מבאקה אל גרביה, מוסלמי, קורא מהקוראן לפני כל משחק. שאלוהים יברך אותו, הוא צריך להיות גאווה לעיר שלו ושיהיה כמו ענאן חלאילי, מוחמד אבו פאני ומואנס דאבור, וכמו וואליד בדיר, רפעת טורק וזאהי ארמלי. הוא לא ציפה לזה בכלל שיקבל כרטיס, אחרי זה הוא הבין. הפריע לו מאוד שהוא הורחק ולצערי המשחק נגמר בהפסד".

על אופן החגיגה של בנו: "מהיום השלישי שלו בארה"ב היינו מתקשרים אליו לשאול לשלומו והוא היה אומר לנו שהוא הולך לשחק סנוקר. הוא אוהב סנוקר וטניס שולחן, אם זה היה רובה הוא היה עושה את זה במכבי ת"א?".