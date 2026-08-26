אכזבה אדירה בהפועל באר-שבע אחרי ההפסד 5:2 אתמול (שלישי) לסבאח בבאקו וההדחה מליגת האלופות. הקבוצה של רן קוז'וך הרגישה הכי קרובה שאפשר לעלייה לצ'מפיונס, אך 16 שניות לפני תום תוספת הזמן החוקי היא ספגה שער שקבע 2:3 לקבוצה מאזרבייג'אן והכניס את המשחק להארכה, שם האלופה הישראלית כבר התפרקה וספגה שני שערים נוספים.

רוב שחקני הקבוצה מיררו בבכי מיד עם שריקת הסיום. הם הלכו להודות לכ-650 האוהדים שליוו אותם ונבלעו בחדר ההלבשה.

גלריה שברון לב. גיא מזרחי מתוסכל אחרי ההפסד ( צילום: קרדיט בן בודה וסרמיליה )

באר-שבע דווקא פתחה טוב את המשחק והובילה משער של איגור זלאטנוביץ', אך עוד לפני הירידה למחצית הוא נפצע והוחלף. האזרים השוו ובמחצית נפרדה באר שבע גם ממיגל ויטור שנפצע, ולמרות רצונו לחזור לשחק, ד"ר עמית קוסטו, ששימש אתמול כרופא של הקבוצה, גזר עליו לא לשחק מחשש לבריאותו. למרות זאת, באר-שבע עלתה שוב ליתרון מרגלי גיא מזרחי, אך גם הוא נפצע והוחלף. בהארכה הורחקו לאורחת שני שחקנים. הראשון היה ג'יבריל דיופ, שהחליף את ויטור, והשני היה אליאל פרץ. במועדון כעסו על שניהם, שכן כל אחד מהם ספג צהוב שלא על עבירות של כדורגל.

בכלל, מבחינת אוהדי באר-שבע, דיופ הפך לפנים של ההפסד הזה. בחודשים האחרונים גם כך מעמדו מאוד נפגע והאוהדים מבקרים אותו. אתמול הוא הציג יכולת רעה במיוחד, וספג כרטיס צהוב על כך שבעט בעצבים בכדור. היה זה הצהוב הראשון שבהמשך גם הוביל להרחקתו. חלק מאוהדי באר-שבע אף עשו בסיום המשחק עצומה הקוראת לשחררו. בכל מקרה יצורף בלם זר נוסף לקבוצה בימים הקרובים, אך קוז'וך יצא בסיום להגנת הבלם הסנגלי והזכיר שגם הוא עצמו לא היה מקובל על הקהל של באר-שבע בעבר: "אני מאמין שג'יבריל דיופ עוד יתרום להפועל באר-שבע. אני מכיר גם מאמן אחד שהקהל לא רצה אותו פה - שזה אני".

היו כל כך קרובים. שחקני באר-שבע ( צילום: קרדיט בן בודה וסרמיליה )

קוז'וך הוסיף שמבחינתו המטרה עכשיו היא לזכות באליפות נוספת ושהקריירה שלו לימדה אותו שעוד תהיה לו הזדמנות נוספת להעפיל לליגת האלופות: "אמרתי לצוות שלי שכל דבר שהשגנו, הגיע אחרי שקודם לא השגנו אותו. כמאמן מכבי נתניה הגעתי לגמר הגביע והפסדתי. שנה אחרי זה השגתי את הגביע כמאמן מכבי פ"ת. כמאמן באר-שבע לא השגתי אליפות ואחרי שנה זכיתי. עכשיו לא השגתי את ליגת האלופות. אני מקווה בעזרת השם להשיג ליגת האלופות עם באר-שבע".

גורם בקבוצה: "לא משחק טוב שלנו. אם היינו מנצחים זה היה שוד שלנו. הפסדנו לקבוצה עם תקציב נמוך משלנו, אבל היתרון שלה הוא שאין לה הגבלת זרים. יש להם בסגל 21 זרים". בנוסף, במועדון ביקרו את שופט המשחק: "על מה דיופ קיבל צהוב שני? למה ה-VAR לא תיקן אותו? לפי החוק החדש אפשר להתערב בצהוב שני. גם אליאל פרץ הורחק סתם. הוא היה הקפטן באותן דקות וניגש לשופט לבקש שיבדוק אם הייתה עבירה. הוא מיד שלף לו צהוב שני".