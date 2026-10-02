אחרי ה-0:0 המאכזב ביניהן במחזור השני של ליגת העל, הפועל חיפה והפועל תל אביב סיפקו היום (שישי) מפגש הרבה יותר פורה - בהכנה. במשחק רווי שערים ואירועים שנערך באצטדיון בבת-ים, הפועל חיפה גברה 3:4 על האדומים מתל אביב, לאחר שכבר הוליכה 0:4 בדקה ה-59.

אחרי ה-0:0 המאכזב ביניהן במחזור השני של ליגת העל, הפועל חיפה והפועל תל אביב סיפקו היום (שישי) מפגש הרבה יותר פורה - בהכנה. במשחק רווי שערים ואירועים שנערך באצטדיון בבת-ים, הפועל חיפה גברה 3:4 על האדומים מתל אביב, לאחר שכבר הוליכה 0:4 בדקה ה-59.

אחרי ה-0:0 המאכזב ביניהן במחזור השני של ליגת העל, הפועל חיפה והפועל תל אביב סיפקו היום (שישי) מפגש הרבה יותר פורה - בהכנה. במשחק רווי שערים ואירועים שנערך באצטדיון בבת-ים, הפועל חיפה גברה 3:4 על האדומים מתל אביב, לאחר שכבר הוליכה 0:4 בדקה ה-59.