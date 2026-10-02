אחרי ה-0:0 המאכזב ביניהן במחזור השני של ליגת העל, הפועל חיפה והפועל תל אביב סיפקו היום (שישי) מפגש הרבה יותר פורה - בהכנה. במשחק רווי שערים ואירועים שנערך באצטדיון בבת-ים, הפועל חיפה גברה 3:4 על האדומים מתל אביב, לאחר שכבר הוליכה 0:4 בדקה ה-59.
הפעם, לעומת זאת, השערים הגיעו בקצב גבוה. סאלי פחימה (3), אלון תורג'מן בפנדל (45), נועם כהן (54) ושיקאנה דיאקיטה (59) כבשו לזכות הקבוצה של חיים סילבס. הפועל ת"א, שחסרה בין היתר את סתיו טוריאל הפצוע ואת שחקני הנבחרות, הגיבה עם שערים של עומרי אלטמן בפנדל (65), אנאס מחמיד (73) וצ'יקו (84), שנגח פנימה קרן של יונתן פרבר. האדומים כמעט השלימו קאמבק דרמטי, אך בסיום הפועל חיפה שמרה על היתרון וניצחה 3:4.
במשחק אימון נוסף, הפתיעה מכבי פ"ת עם ניצחון 1:3 על האלופה הפועל באר-שבע. פ"ת פתחה בסערה וכבר אחרי דקה עלתה ליתרון 0:1 מרגלי חוסה קורטס. בדקה ה-21 יונס מלדה קיבל כדור רוחב מז'ואאו ויקטור, בעט בעוצמה ופגע בקורה.
במחצית השנייה המשיכה באר שבע לחפש את השוויון, ובדקה ה-73 היא גם מצאה אותו: אמיר גנאח הגביה כדור מקצה הרחבה, שחקן פ"ת נגח בו וכבש שער עצמי - 1:1. אלא שמכבי פ"ת לא ויתרה: איתי ברוך בישל ליניב פרץ בדקה ה-81 את ה-1:2 ויואב קורן סגר עניין, שתי דקות בתוך תוספת הזמן.