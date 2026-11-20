ראשי ההתאחדות לכדורגל מתכוונים להתייעץ עם מספר רב של שחקנים לקראת בחירת המאמן הבא של הנבחרת. המינוי צפוי לצאת לפועל רק בחודש ינואר, במטרה לקיים הליך מסודר לאחר הבחירות להנהלת ההתאחדות ומינוי הוועדה המקצועית החדשה.

ראשי ההתאחדות לכדורגל מתכוונים להתייעץ עם מספר רב של שחקנים לקראת בחירת המאמן הבא של הנבחרת. המינוי צפוי לצאת לפועל רק בחודש ינואר, במטרה לקיים הליך מסודר לאחר הבחירות להנהלת ההתאחדות ומינוי הוועדה המקצועית החדשה.

ראשי ההתאחדות לכדורגל מתכוונים להתייעץ עם מספר רב של שחקנים לקראת בחירת המאמן הבא של הנבחרת. המינוי צפוי לצאת לפועל רק בחודש ינואר, במטרה לקיים הליך מסודר לאחר הבחירות להנהלת ההתאחדות ומינוי הוועדה המקצועית החדשה.

הנטייה המסתמנת כרגע היא למנות מאמן ישראלי, שכן הבאת מאמן זר דורשת הליך ממושך יותר, בעוד המטרה המיידית היא העפלה ליורו 2028. בנוסף, נראה כי להגרלת המוקדמות שתתקיים בתחילת דצמבר תהיה השפעה על פרופיל המאמן שייבחר - בהתאם לשאלה אם הנבחרת תקבל בית קשה במיוחד או הגרלה נוחה יותר.

הנטייה המסתמנת כרגע היא למנות מאמן ישראלי, שכן הבאת מאמן זר דורשת הליך ממושך יותר, בעוד המטרה המיידית היא העפלה ליורו 2028. בנוסף, נראה כי להגרלת המוקדמות שתתקיים בתחילת דצמבר תהיה השפעה על פרופיל המאמן שייבחר - בהתאם לשאלה אם הנבחרת תקבל בית קשה במיוחד או הגרלה נוחה יותר.

הנטייה המסתמנת כרגע היא למנות מאמן ישראלי, שכן הבאת מאמן זר דורשת הליך ממושך יותר, בעוד המטרה המיידית היא העפלה ליורו 2028. בנוסף, נראה כי להגרלת המוקדמות שתתקיים בתחילת דצמבר תהיה השפעה על פרופיל המאמן שייבחר - בהתאם לשאלה אם הנבחרת תקבל בית קשה במיוחד או הגרלה נוחה יותר.