חיזוק לעולה החדשה: הפועל ר"ג הודיעה היום (שני) על צירופו של שחקן הכנף המנוסה מתן חוזז (30). השחקן חתם לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת.
הפועל ר"ג תהיה הקבוצה השביעית בקריירה של חוזז. עד כה הוא שיחק במכבי ת"א, בני יהודה, הפועל חיפה, הפועל אשקלון, בית"ר ת"א רמלה והפועל ירושלים, שבמדיה שיחק בשלוש העונות האחרונות.
במהלך הקריירה היה שותף לזכייה באליפות, בגביע המדינה, בגביע הטוטו ובאלוף האלופים עם מכבי ת"א, וכן ייצג את ישראל בנבחרות הצעירות. השחקן חתם במועדון באמצעות סוכנו, אדם קידן.
לאחר החתימה אמר חוזז: "אני גאה להצטרף להפועל רמת גן ומגיע עם המון רעב לקראת האתגר החדש. אני כבר רוצה לתת מניסיוני ויכולותיי לקבוצה. התרשמתי מאוד מהדרך שנבנית כאן ואני שמח להיות חלק ממנה, מחכה כבר לפגוש את האוהדים ולצאת לדרך".