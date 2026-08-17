חיזוק לעולה החדשה: הפועל ר"ג הודיעה היום (שני) על צירופו של שחקן הכנף המנוסה מתן חוזז (30). השחקן חתם לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת.

חיזוק לעולה החדשה: הפועל ר"ג הודיעה היום (שני) על צירופו של שחקן הכנף המנוסה מתן חוזז (30). השחקן חתם לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת.

חיזוק לעולה החדשה: הפועל ר"ג הודיעה היום (שני) על צירופו של שחקן הכנף המנוסה מתן חוזז (30). השחקן חתם לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת.

הפועל ר"ג תהיה הקבוצה השביעית בקריירה של חוזז. עד כה הוא שיחק במכבי ת"א, בני יהודה, הפועל חיפה, הפועל אשקלון, בית"ר ת"א רמלה והפועל ירושלים, שבמדיה שיחק בשלוש העונות האחרונות.

הפועל ר"ג תהיה הקבוצה השביעית בקריירה של חוזז. עד כה הוא שיחק במכבי ת"א, בני יהודה, הפועל חיפה, הפועל אשקלון, בית"ר ת"א רמלה והפועל ירושלים, שבמדיה שיחק בשלוש העונות האחרונות.

הפועל ר"ג תהיה הקבוצה השביעית בקריירה של חוזז. עד כה הוא שיחק במכבי ת"א, בני יהודה, הפועל חיפה, הפועל אשקלון, בית"ר ת"א רמלה והפועל ירושלים, שבמדיה שיחק בשלוש העונות האחרונות.

במהלך הקריירה היה שותף לזכייה באליפות, בגביע המדינה, בגביע הטוטו ובאלוף האלופים עם מכבי ת"א, וכן ייצג את ישראל בנבחרות הצעירות. השחקן חתם במועדון באמצעות סוכנו, אדם קידן.

במהלך הקריירה היה שותף לזכייה באליפות, בגביע המדינה, בגביע הטוטו ובאלוף האלופים עם מכבי ת"א, וכן ייצג את ישראל בנבחרות הצעירות. השחקן חתם במועדון באמצעות סוכנו, אדם קידן.

במהלך הקריירה היה שותף לזכייה באליפות, בגביע המדינה, בגביע הטוטו ובאלוף האלופים עם מכבי ת"א, וכן ייצג את ישראל בנבחרות הצעירות. השחקן חתם במועדון באמצעות סוכנו, אדם קידן.