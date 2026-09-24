יוצאים לדרך. נבחרת ישראל מתארחת בשעה זו אצל אוסטריה, במשחק שיפתח את קמפיין ליגת האומות. מדובר במפגש ראשון מתוך ארבעה בשבועיים הקרובים, במסגרת דרג ב' של המפעל.
הנתון המעודד ביותר עבור המאמן רן בן שמעון לקראת המחק הוא חומר הגלם העומד לרשותו. הנבחרת הנוכחית נהנית משילוב נדיר של כישרון, עומק ואיכות, עם נציגות חסרת תקדים של שחקנים המובילים בקבוצות מהליגות הבכירות בעולם.
הקמפיין הנוכחי בליגת האומות, מול יריבות כמו אירלנד וקוסובו, הוא המאני טיים האמיתי. המטרות שהוגדרו ברורות: התמודדות על אחד משני המקומות הראשונים בבית, שימור הדרג, והשגת כרטיס לפלייאוף היורו לקראת מוקדמות אליפות אירופה שייפתחו באביב.
דניאל פרץ עומד בין הקורות, כאשר גיא מזרחי קיבל את הקרדיט על חשבונו של אלי דסה. במרכז ההגנה יפתח עידן נחמיאס לצדו של ניקיטה סטויאנוב. רוי רביבו ישלים את הרביעייה האחורית, כאשר בנבחרת בונים מאוד על המגן, שעבר הקיץ לשחק באלצ'ה הספרדית ורק לפני מספר ימים בישל שני שערים.
אין הפתעות בקישור ובהתקפה: מנור סולומון פתח בצד שמאל של החלק הקדמי. בחוד מוצב סייד אבו פרחי, שהקדים את יתר הלגיונרים מארצות הברית, בין היתר משום שהגיע לאוסטריה מוקדם יותר.
מהלך המשחק
11': גרגוריץ' בעט מרחוק - הכדור הלך החוצה.
הרכבים
אוסטריה: אלכסנדר שלאגר; שטפן פוש, פיליפ לינהארט, קווין דנסו, פיליפ מוונה; פטריק וימר, ניקולאס זייוואלד, רומנו שמיד, קסאבר שלאגר, מרקו גרול; מיכאל גרגוריץ'.
ישראל: דניאל פרץ; גיא מזרחי, עידן נחמיאס, ניקיטה סטויאנוב, רוי רביבו; אליאל פרץ, דור פרץ, אוסקר גלוך; ענאן חלאיילי, מנור סולומון, סייד אבו פרחי.
פורסם לראשונה: 21:43, 24.09.26