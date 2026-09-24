הנתון המעודד ביותר עבור המאמן רן בן שמעון לקראת המחק הוא חומר הגלם העומד לרשותו. הנבחרת הנוכחית נהנית משילוב נדיר של כישרון, עומק ואיכות, עם נציגות חסרת תקדים של שחקנים המובילים בקבוצות מהליגות הבכירות בעולם.

הנתון המעודד ביותר עבור המאמן רן בן שמעון לקראת המחק הוא חומר הגלם העומד לרשותו. הנבחרת הנוכחית נהנית משילוב נדיר של כישרון, עומק ואיכות, עם נציגות חסרת תקדים של שחקנים המובילים בקבוצות מהליגות הבכירות בעולם.

הנתון המעודד ביותר עבור המאמן רן בן שמעון לקראת המחק הוא חומר הגלם העומד לרשותו. הנבחרת הנוכחית נהנית משילוב נדיר של כישרון, עומק ואיכות, עם נציגות חסרת תקדים של שחקנים המובילים בקבוצות מהליגות הבכירות בעולם.

הקמפיין הנוכחי בליגת האומות, מול יריבות כמו אירלנד וקוסובו, הוא המאני טיים האמיתי. המטרות שהוגדרו ברורות: התמודדות על אחד משני המקומות הראשונים בבית, שימור הדרג, והשגת כרטיס לפלייאוף היורו לקראת מוקדמות אליפות אירופה שייפתחו באביב.

הקמפיין הנוכחי בליגת האומות, מול יריבות כמו אירלנד וקוסובו, הוא המאני טיים האמיתי. המטרות שהוגדרו ברורות: התמודדות על אחד משני המקומות הראשונים בבית, שימור הדרג, והשגת כרטיס לפלייאוף היורו לקראת מוקדמות אליפות אירופה שייפתחו באביב.

הקמפיין הנוכחי בליגת האומות, מול יריבות כמו אירלנד וקוסובו, הוא המאני טיים האמיתי. המטרות שהוגדרו ברורות: התמודדות על אחד משני המקומות הראשונים בבית, שימור הדרג, והשגת כרטיס לפלייאוף היורו לקראת מוקדמות אליפות אירופה שייפתחו באביב.