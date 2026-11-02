מכבי חיפה תתארח הערב (שני, 20:30) בבלומפילד למשחק קשה וחשוב במיוחד מבחינתה. הירוקים מגיעים למפגש אחרי המפלה הכואבת שספגו מול האלופה הפועל באר-שבע במחזור האחרון בסמי עופר - תבוסה שהוכרעה בעיקר במחצית השנייה המאכזבת של הקבוצה. במועדון מבינים את גודל האכזבה של האוהדים, במיוחד לאחר רצף של חמישה ניצחונות, וברור לכולם שרק תוצאה טובה הערב תוכל להשכיח, ולו במעט, את ה-5:2 המביך מהשבוע שעבר.

ברק בכר שוחח עם שחקניו במהלך השבוע האחרון, מאז התבוסה לבאר-שבע, וניסה להחדיר בהם ביטחון, אמונה ובעיקר מוטיבציה לקראת המשחק בבלומפילד. המאמן מודע גם ללחץ הגדול שמופעל עליו, בין היתר בשל הנתונים הלא מרשימים שלו מול הקבוצות הגדולות מאז חזר לאמן בישראל. עם זאת, בסביבתו של בכר משוכנעים שהניצחונות מול היריבות הבכירות עוד יגיעו בקרוב.

ברק בכר ( צילום: עוז מועלם )

בכר צפוי לבצע ארבעה שינויים בהרכב הירוקים. נועם שטייפמן המורחק ייעדר, צונאמי יוסט לעמדת הבלם ואלי דסה יערוך בכורה בהרכב של המאמן. גם איאד חלאילי צפוי לפתוח לראשונה העונה בהרכב, במקומו של קנג'י גורה. יילה בטאי יחליף את קני סייף בעמדת המגן השמאלי.

הבלם הברזילאי פדראו ישוב לסגל של בכר, שנאלץ להתמודד עם בעיות בחלק האחורי בעקבות פציעתו של שון גולדברג והרחקתו של שטייפמן.