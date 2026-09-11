בלם נבחרת ישראל וספורטינג קנזס סיטי, אור בלוריאן, עבר בשבוע שחלף צנתור. הישראלי בן ה-26 הובהל לבית חולים בעיר לאחר שלא חש בטוב - ועדיין שוהה במרכז הרפואי תחת השגחה. בעקבות המקרה, בלוריאן ייעדר מחלון הנבחרות בסוף החודש, במסגרתו ישחקו הכחולים-לבנים ארבעה משחקים במסגרת ליגת האומות.
"בחודש האחרון חשתי 'לא בכושר' ובימים האחרונים זה התלווה עם קצת כאבים בחזה בזמן האימונים", שיתף בלוריאן בפוסט בחשבון האינסטגרם שלו. "לאחר בדיקות מעמיקות התברר שהייתי צריך לעבור הליך רפואי שהציל לי את החיים. אני בסדר. מתאושש ומחכה לחזור כבר למגרשים לעשות את הדבר שאני הכי אוהב בעולם. תודה ל-ה' יתברך על ההשגחה משמיים ועל הנס הגלוי שמצאנו את הבעיה בזמן וטיפלנו בה. תודה לכולם על הדאגה והאיחולים החמים, שתהיה שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל".
ההיעדרות של בלוריאן מצטרפת לזאת של איתי רוטמן וסתיו למקין. את המקום של השלושה יתפסו דורון ללידנר, רז שלמה, אליאל עבדה ואלי דסה, שכרגע לא חתום באף קבוצה.