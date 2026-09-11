"בחודש האחרון חשתי 'לא בכושר' ובימים האחרונים זה התלווה עם קצת כאבים בחזה בזמן האימונים", שיתף בלוריאן בפוסט בחשבון האינסטגרם שלו. "לאחר בדיקות מעמיקות התברר שהייתי צריך לעבור הליך רפואי שהציל לי את החיים. אני בסדר. מתאושש ומחכה לחזור כבר למגרשים לעשות את הדבר שאני הכי אוהב בעולם. תודה ל-ה' יתברך על ההשגחה משמיים ועל הנס הגלוי שמצאנו את הבעיה בזמן וטיפלנו בה. תודה לכולם על הדאגה והאיחולים החמים, שתהיה שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל".