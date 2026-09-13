אחרי שחזרה למסלול הניצחונות בליגת העל במחזור הקודם עם 1:2 קשה על הפועל פ"ת, מכבי חיפה רוצה להמשיך במומנטום במשחק החוץ מחר (שני, 20:00) מול עירוני קריית שמונה. הירוקים ערכו היום מסיבת עיתונאים לקראת ההתמודדות, בה דיברו המאמן, ברק בכר, והחלוץ, אנדראה נובאקוביץ', שכבש במחזור שעבר את שער הבכורה שלו בירוק.
"אנחנו באים אחרי ניצחון בליגה, עם גישה טובה ואנרגיה טובה", אמר בכר. "אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לשפר את היכולת, גם הקהל יודע את זה ואנחנו מבינים. אני מאמין שגם הזמן שיש לנו להתכונן וגם החיבור תוך כדי בין השחקנים יעשה יותר טוב לקבוצה וניראה הרבה יותר טוב. תמיד במשחקים נגד נתניה יש שם קיר ירוק שתומך בנו מאוד, והאוהדים יגיעו אחרי שאכלו טוב בחג ואני מעריך שיעודדו אותנו בצורה הכי טובה שיש כי אנחנו צריכים אותם".
נובאקוביץ': "אנחנו מרגישים טוב במיוחד אחרי שלוש הנקודות שהשגנו במשחק הקודם. חשוב להמשיך בכיוון הזה ולנסות לבנות בסיס טוב קדימה וליצור תנופה טובה. שמעתי שהאוהדים יגיעו במספרים גדולים וכבר ראיתי שהם מדהימים זה רק חיובי בשבילנו ואנחנו יכולים להתייחס לזה כמעט כמשחק בית. אלה חדשות טובות מאוד ואנחנו מקווים לתת להם סיבה לחגוג".