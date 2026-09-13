"אנחנו באים אחרי ניצחון בליגה, עם גישה טובה ואנרגיה טובה", אמר בכר. "אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לשפר את היכולת, גם הקהל יודע את זה ואנחנו מבינים. אני מאמין שגם הזמן שיש לנו להתכונן וגם החיבור תוך כדי בין השחקנים יעשה יותר טוב לקבוצה וניראה הרבה יותר טוב. תמיד במשחקים נגד נתניה יש שם קיר ירוק שתומך בנו מאוד, והאוהדים יגיעו אחרי שאכלו טוב בחג ואני מעריך שיעודדו אותנו בצורה הכי טובה שיש כי אנחנו צריכים אותם".