עם ניצחון אחד בלבד בארבעת המשחקים האחרונים, וגם הוא הושג בקושי רב מול קבוצת תחתית כמו הפועל פ"ת, בבית"ר ירושלים הלחץ גובר. אחרי שתי תוצאות תיקו רצופות מול הפועל קריית שמונה ועירוני טבריה, מאות מאוהדי הקבוצה שהגיעו אמש למפגש בנוף הגליל מול נועלת הטבלה דרשו את פיטוריו של המאמן אלמוג כהן. עשרות מהם אף צבאו מחוץ לחדר ההלבשה, קראו לפטרו וקיללו את השחקנים.

"כל התקפה תופסים אותנו עם המכנסיים למטה", הודה עוזר המאמן משה אוחיון, שעמד אמש על הקווים בשל הרחקתו של כהן, שישב ביציע. אולם זה רק אחד מסימני הבעיה בבית"ר. "יש לנו התקפה לא מתפקדת", אמרו במועדון על אחת מחמש ההתקפות החלשות בליגה. מבין 11 הקבוצות הראשונות בטבלה, רק לסכנין ולהפועל חיפה יש פחות שערי זכות מבית"ר, שכבשה 14 פעמים בלבד בעשרת המחזורים הראשונים.

גלריה "התקפה לא מתפקדת". שחקני בית"ר ( צילום: באדיבות מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים )

"עומר אצילי וירדן שועה לא הגיעו לעונה הזו, הם חלשים מאוד, והפלופ של שון וייסמן הוא בכלל מביך. אין שוב חלוץ בבית"ר, הקבוצה לא מאומנת", ביקרו במועדון. בית"ר כבשה שלושה שערים בלבד בארבעת המשחקים האחרונים והיא כבר רחוקה שש נקודות מהמקום הראשון, פער שעשוי לגדול אחרי המשחק הערב בטרנר. לשם השוואה, בעונה שעברה, תחת ברק יצחקי, היו לבית"ר 20 נקודות במחזור המקביל ובעיקר 23 שערי זכות – תשעה יותר ממאזנה הנוכחי, שהציבו אותה בין שלוש ההתקפות הטובות בליגה.

"אנחנו לא בכיוון, יותר מדי שחקנים לא עושים כלום ואלו שנכנסים לא מוסרים", אמרו במועדון. בית"ר קיוותה לצאת לפגרה הארוכה עם ניצחון על עירוני טבריה, שסוחבת את הליגה על גבה ומתמודדת עם שלל משברים, אולם גם מולה הציגה משחק חלש במיוחד. זה היה התיקו השני ברציפות שלה והשלישי בארבעת המשחקים האחרונים, באחד מרגעי השפל של כהן העונה.

"לא בכיוון". כהן על הקווין ( צילום: עוז מועלם )

היכולת בשבועות האחרונים מרחיקה את בית"ר משלוש הקבוצות המובילות בליגה, בדומה למכבי חיפה, שחוותה אכזבה משלה באותו ערב בצפון. התמונה הזו רחוקה מהצהרות האליפות של כהן, שירד מעמדת המנהל המקצועי אל הקווים.

עזו, שנכנס כמחליף ובעט לקורה, אמר: "שתי נקודות בשני המשחקים האחרונים, מאוד מאוכזבים. אנחנו קבוצה ממש טובה. חסרה לנו הפעולה האחרונה, נעשה את זה בהמשך. שמח שהגעתי למועדון מפואר כמו בית"ר. מצפה מעצמי לנצח את המשחק מהספסל בעקבות מספר המצבים שהגעתי אליהם".