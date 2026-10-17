מכבי חיפה רוצה להמשיך את המומנטום החיובי שלה, והערב (שבת, 19:30) תתארח באצטדיון המושבה אצל מכבי פ"ת, שמתקשה לייצר יציבות. הירוקים יזכו לאווירה ביתית במיוחד, לאחר שכל 10,000 הכרטיסים שהוקצו לאוהדיהם נחטפו. מדובר בנתון מרשים במיוחד למשחק חוץ, שמעיד על ההתלהבות המחודשת סביב הקבוצה.
הקהל הירוק נמצא בטירוף, ולא רק בזכות התוצאות, אלא גם בעקבות השיפור ביכולת מאז הגעתו של פדרו ברזאו והשתלבותו של אנדרייה נובאקוביץ'. הדיבורים מתחילת העונה על קבוצה בינונית ומטה התחלפו בתחושה שמכבי חיפה יכולה להיות גורם משמעותי במאבק על האליפות.
מבחינה מקצועית, ילה בטאיי, נעם שטייפמן, נייג'ל לונווייק וקני סייף צפויים להמשיך בחלק האחורי של הירוקים, כשאיתן אזולאי, עלי מוחמד וברוניניו יאיישו את הקישור. ברזאו, שנמצא בכושר מצוין, וקנג'י גורה צפויים לפתוח באגפים, בעוד נובאקוביץ' יוביל את החוד.
מי שייכלל לראשונה בסגל הוא אלי דסה, אולי אחת ההחתמות המעניינות והמפתיעות של הירוקים העונה. המגן, מהישראלים הבכירים שהגיעו לכרמל, אמור להיות שחקן משמעותי בקבוצה. עם זאת, במועדון התאכזבו מהודעת ארגון "הקופים הירוקים" אתמול, שלפיה לא יעודד את דסה בשלב זה, בשל עברו במכבי ת"א, היריבה המושבעת של חיפה. למרות זאת, במועדון מאמינים כי יתר האוהדים, שאינם משתייכים לארגון, יקבלו את המגן בחום. דסה נחשב לדמות אהודה ומוערכת, ובחיפה מקווים שהדבר יבוא לידי ביטוי גם ביציעים.
שחקן נוסף שייכלל בסגל הוא אדם גרימברג, שכבש במשחק קבוצת הנוער באמצע השבוע. החלוץ הצעיר זוכה להזדמנות בעקבות פציעתו של גיא מלמד, שייעדר כשלושה חודשים.