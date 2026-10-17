הקהל הירוק נמצא בטירוף, ולא רק בזכות התוצאות, אלא גם בעקבות השיפור ביכולת מאז הגעתו של פדרו ברזאו והשתלבותו של אנדרייה נובאקוביץ'. הדיבורים מתחילת העונה על קבוצה בינונית ומטה התחלפו בתחושה שמכבי חיפה יכולה להיות גורם משמעותי במאבק על האליפות.

הקהל הירוק נמצא בטירוף, ולא רק בזכות התוצאות, אלא גם בעקבות השיפור ביכולת מאז הגעתו של פדרו ברזאו והשתלבותו של אנדרייה נובאקוביץ'. הדיבורים מתחילת העונה על קבוצה בינונית ומטה התחלפו בתחושה שמכבי חיפה יכולה להיות גורם משמעותי במאבק על האליפות.

הקהל הירוק נמצא בטירוף, ולא רק בזכות התוצאות, אלא גם בעקבות השיפור ביכולת מאז הגעתו של פדרו ברזאו והשתלבותו של אנדרייה נובאקוביץ'. הדיבורים מתחילת העונה על קבוצה בינונית ומטה התחלפו בתחושה שמכבי חיפה יכולה להיות גורם משמעותי במאבק על האליפות.