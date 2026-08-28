אף אחד במכבי ת"א לא ציפה שהקמפיין האירופי של הקבוצה יגיע לסיומו כבר בשלהי חודש אוגוסט. הצהובים, שכזכור הודחו קודם לכן מהליגה האירופית מול לבסקי סופיה, ספגו אמש (חמישי) מכה קשה נוספת עם תיקו 1:1 מאכזב מול לוגאנו השווייצרית בבאטומי במסגרת גומלין פלייאוף הקונפרנס-ליג, תוצאה שחרצה את גורלם בעקבות ההפסד 2:1 במשחק הראשון.

לקבוצה של קני מילר הייתה הזדמנות מושלמת להשלים מהפך ולהבטיח כרטיס לשלב הליגה: הם הובילו 0:1 משער של דור פרץ ושיחקו ביתרון מספרי בעקבות הרחקת שחקן של השווייצרים. אלא ששוב טעות קשה בחלק האחורי עלתה ביוקר, הובילה לשער שוויון ולסיום המסע האירופי.

הקמפיין האירופי הסתיים. דוידה ( צילום: עוז מועלם )

"כמובן שכולם מאוכזבים מאוד. רצינו עונה אירופית וחורף מלא במשחקים, אבל זה לא הלך ושילמנו ביוקר על הטעויות שלנו", אמר שחקן בקבוצה בסיום. "לא ציפינו שהעונה האירופית תסתיים באוגוסט, אבל מעכשיו נצטרך להיות מרוכזים כמעט בלעדית בליגה – שזה הלחם והחמאה שלנו".

עיקר הביקורת במועדון מופנית כלפי חוליית ההגנה, ששוב מעדה ברגעי האמת. במקביל, במועדון הצהוב ינסו לקדם כעת את נושא הרכש: המטרה המרכזית היא לצרף שחקן חיזוק נוסף לחלק הקדמי בעקבות עזיבתו של סייד אבו פרחי, לצד שחקן נוסף לקישור. שמו של גבי קניקובסקי נותר אופציה רצינית מאוד, אך נכון לעכשיו המו"מ בין הצדדים נראה תקוע.