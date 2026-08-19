שופטת הכדורגל, ספיר ברמן, לא עברה את מבדק הכושר שנערך אתמול (שלישי) במכון וינגייט ולא תוכל לפתוח את העונה בליגת העל. היא תיאלץ לבצע מבחנים נוספים במועד נוסף, ורק לאחר שתעבור בהצלחה, תשובץ לשפוט, כך שלא תוכל לפתוח את העונה ולא תשובץ בקרוב.

שופטת הכדורגל, ספיר ברמן, לא עברה את מבדק הכושר שנערך אתמול (שלישי) במכון וינגייט ולא תוכל לפתוח את העונה בליגת העל. היא תיאלץ לבצע מבחנים נוספים במועד נוסף, ורק לאחר שתעבור בהצלחה, תשובץ לשפוט, כך שלא תוכל לפתוח את העונה ולא תשובץ בקרוב.

שופטת הכדורגל, ספיר ברמן, לא עברה את מבדק הכושר שנערך אתמול (שלישי) במכון וינגייט ולא תוכל לפתוח את העונה בליגת העל. היא תיאלץ לבצע מבחנים נוספים במועד נוסף, ורק לאחר שתעבור בהצלחה, תשובץ לשפוט, כך שלא תוכל לפתוח את העונה ולא תשובץ בקרוב.