שופטת הכדורגל, ספיר ברמן, לא עברה את מבדק הכושר שנערך אתמול (שלישי) במכון וינגייט ולא תוכל לפתוח את העונה בליגת העל. היא תיאלץ לבצע מבחנים נוספים במועד נוסף, ורק לאחר שתעבור בהצלחה, תשובץ לשפוט, כך שלא תוכל לפתוח את העונה ולא תשובץ בקרוב.
באיגוד השופטים כבר ביצעו את השיבוצים למחזור הראשון בליגת העל, וברמן לא נכללה. עדיין לא נקבע מתי יתקיים המבדק הבא, אך בכל מקרה היא לא תוכל לשפוט בשני המחזורים הראשונים של הליגה הבכירה.
ברמן היא מהשופטות הבכירות בכדורגל הישראלי, ומשובצת לרוב במשחקים בעלי פרופיל גבוה, כמו משחקי עונה, דרבי תל-אביבי ומשחקי צמרת נוספים. היא נכנסה להיסטוריה כשופטת הטרנסג'נדרית הראשונה בישראל, ובמרץ 2025 הפכה לשופטת הטרנסג'נדרית הראשונה אי פעם ששופטת משחק בינלאומי, כשניהלה את המפגש בין צפון אירלנד למונטנגרו במסגרת מוקדמות אליפות אירופה לנערות עד גיל 17.