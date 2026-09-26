בצל הסערה התקשורתית שמטלטלת את מחנה הנבחרת האירית לקראת המפגש המסקרן הערב (ראשון, 21.45) עם ישראל - החל מבית המלון בדברצן ועד לאימון המסכם על כר הדשא בעיר - מאמן הנבחרת, רן בן־שמעון, יצטרך לייצר הפקת לקחים מהירה לאחר המשחק החד־צדדי נגד אוסטריה ביום חמישי.

המשחק ההוא לא רק הסתיים בהפסד כואב, אלא בעיקר העלה מחדש תהיות לגבי מידת ההתקדמות של הנבחרת תחת הדרכתו, ולגבי היכולת שלה להציג כדורגל תחרותי ומאורגן מול יריבות אירופיות מיומנות. לקראת המשחק הערב, רב"ש יצטרך לעמוד במספר יעדים.

גלריה דרוש שיפור. נחמיאס גורם לפנדל מול אוסטריה ( צילום: AP Photo/Matthias Schrader )

הצהרות מול נתונים . "אם היינו נשארים ב־11 שחקנים, המשחק היה מתפתח בצורה שונה לחלוטין. היינו שווים הרבה יותר מהפסד, עשינו דברים יפים מאוד על המגרש ונפלנו בעיקר על הפרטים הקטנים", טען בן־שמעון בסיום המשחק במסיבת העיתונאים. ואולם, בחינה של הנתונים הסטטיסטיים מציגה מציאות שונה למדי מזו שניסה להתוות המאמן הלאומי: לאורך 90 דקות של כדורגל, נבחרת ישראל סיכנה רק פעם אחת את המסגרת של אלכסנדר שלאגר, השוער המחליף של ורדר ברמן - וזה היה במהלך שהוביל לשערו של סייד אבו־פרחי. מנגד, האוסטרים הציגו עדיפות מוחלטת והביסו את ישראל בכל מדד התקפי, עם 1:9 בבעיטות למסגרת ומאזן מצבים כללי של 5:18. הנוקאאוט הטקטי והסטטיסטי הזה הושג עוד הרבה לפני הרחקתו של אבו־פרחי, וזאת עוד בערב שבו דניאל פרץ סיפק משחק מצוין עם שש הצלות מרהיבות, לעומת אפס הצלות של השוער האוסטרי מן העבר השני.

עד כמה הפערים ביכולת ובארגון היו משמעותיים? העובדות מקבלות משקל כבד עוד יותר כשנזכרים שאוסטריה הגיעה למפגש הזה כשהיא נמצאת בעיצומו של תהליך שינוי, ועם סגל שממנו נגרעו לאחר ההשתתפות במונדיאל כמה מכוכביה הגדולים - ובהם קונרד ליימר מבאיירן מינכן, מרסל סאביצר מדורטמונד ודוד אלאבה שחתם בימים האחרונים באודינזה. העובדה שמול הרכב חסר ובינוני בסטנדרטים אירופיים ישראל נראתה כך, מוסברת היטב על ידי הנתון הבא: האוסטרים ייצרו לא פחות מ־45 התקפות מסוכנות לאורך המשחק, יותר מפי שלושה מאשר נבחרת ישראל עם 13 התקפות בלבד.





פערים בכל מדד סטטיסטי ( צילום: AP Photo/Matthias Schrader )

נתון מעניין נוסף שמצביע על הפער באגרסיביות ובמחויבות של השחקנים על כר הדשא, נראה במדד הפיזי: אוסטריה סיימה את המשחק עם 17 תאקלים מוצלחים, בעוד ששחקני ישראל ניצחו בשישה תאקלים בלבד. לקראת המפגש הערב עם נבחרת אירלנד, נבחרת ישראל חייבת להגיע בצורה מאורגנת ומסודרת הרבה יותר, כאשר שחקני החלק הקדמי יידרשו לחדד באופן משמעותי את קבלת ההחלטות שלהם גם באותם רגעים מעטים שבהם הם מצליחים להגיע לאזור הרחבה של היריבה.

בעיות בניהול המשחק. עוד לפני המשחק באוסטריה נשמעה ביקורת נגד בן־שמעון על ההרכב שהעלה, והיא גברה אחרי החילופים שערך בחצי השעה האחרונה של ההתמודדות. מצבור החילופים שביצע בן־שמעון בתוך פרק זמן של 20 דקות, שהחל כעשר דקות לאחר ההרחקה של אבו־פרחי, גרם בפועל לנסיגת המערך לאחור והגביר את הלחץ על שערה של ישראל.

ירין לוי, שאיבד לאחרונה את מקומו ברוטציה של מכבי חיפה, שולב במקומו של דור פרץ - חילוף שהוביל לשינוי קונספציה במרכז השדה בין שני שחקנים בעלי איפיונים שונים לחלוטין. רז שלמה נכנס על חשבונו של גיא מזרחי, ועשר דקות לאחר מכן התקבלה אחת ההחלטות השנויות ביותר במחלוקת: מנור סולומון, שאמנם לא רשם יום מבריק במיוחד אך עדיין היווה איום מתמיד בזכות היכולת האישית שלו, הוחלף וירד לספסל, בעוד שאוסקר גלוך שסבל מיום חלש נותר על המגרש ובמקומו של סולומון הוכנס דור תורג'מן.

חילופים תמוהים. רן בן שמעון ( צילום: AP Photo/Matthias Schrader )

השיא הגיע בחמש הדקות האחרונות של המשחק. כשאוסטריה עוד התקשתה בדקה ה־85 לייצר מצבים מסוכנים ממשיים מול עשרת השחקנים של ישראל, בחר בן־שמעון להוציא שני מחזיקי כדור עם ניסיון: את גלוך, שבמקומו נכנס ליאל עבדה, שחקן בעל איפיונים שונים, ואת אליאל פרץ, שהיה עד אותם רגעים מהיציבים והטובים בנבחרת בהתמודדות מול מרכז השדה האוסטרי. במקומו נכנס המגן הימני אלי דסה, שלא שיחק כדורגל סדיר כחמישה חודשים בשל היעדר קבוצה, ותופקד בעמדת הקשר האחורי. בתוך זמן קצר מאוד, שני השינויים הללו עירערו לחלוטין את שיווי המשקל במגרש והובילו לבליץ אוסטרי כבד שהסתיים בהכנעה מוחלטת של ישראל.

בן־שמעון חייב להגיע מוכן וממוקד הרבה יותר למפגש עם האירים שנמצאים בעצמם תחת לחץ כבד (הן מחוץ לכר הדשא והן בעקבות ההפסד שלהם לקוסובו ביום חמישי). עליו לנהל את הסגל בתבונה, ולהימנע ממערך חשוף ללא קשר אחורי טבעי במרכז השדה ומהצבת שלישייה רכה באמצע, כאשר תורג'מן צפוי לפתוח בהרכב במקומו של אבו־פרחי המורחק.

בליץ בדקות האחרונות. אוסטריה ( צילום: AP Photo/Matthias Schrader )

האיש הנכון במקום הנכון. אין ספק שענאן חלאילי, שהפך לשחקן הרכב בפרמייר־ליג, נחשב כיום ללגיונר הבכיר של הכדורגל הישראלי. במקרים רבים, מאמנים נדרשים להפגין גמישות מחשבתית וטקטית ברמת המערך הקבוצתי, כדי להתאים אותו באופן המרבי לתכונות הבולטות של הכוכב המרכזי בנבחרת. חלאילי פרץ והבליט את יכולותיו בבלגיה ובזירה האירופית בעיקר כקיצוני ימני בקו של חמישה שחקני הגנה. כשהוא מוצב בהתקפה במערך המבוסס על ארבעה שחקנים בהגנה, הוא מאבד חלק ניכר מהאפקטיביות שלו. מעבר למהירותו הטבעית, הצבה זו מקשה עליו לסדר מצבי הבקעה לאחרים או לאיים בעצמו על השער. אם בן־שמעון מעוניין לקבל ממנו את אותה תפוקה מרשימה שהציג במדי אוניון סן־ז'ילואז והביאה אותו לקריסטל פאלאס, יהיה עליו לחשב מסלול מחדש בכל הנוגע לבחירת המערך הטקטי.

דוגמה מובהקת נוספת להצבת שחקן איכותי שלא בעמדתו הטבעית והציפייה לקבל ממנו את אותה רמת יעילות היא זו של דור פרץ. הקשר, שהפך בשנים האחרונות לשחקן התקפי מובהק ולסקורר משמעותי - כפי שמעידים שמונת השערים שכבש עבור מכבי ת"א בחמשת המחזורים הראשונים של העונה הנוכחית והכתרתו למלך השערים בעונה שעברה עם 19 כיבושים - קיבל מול אוסטריה משימות הגנתיות מובהקות. תפקידים אלו פגעו ביכולתו להצטרף מאחור וגרמו לירידה ביעילות שלו ושל הנבחרת כולה. זו ככל הנראה אחת הסיבות לכך שגבי קניקובסקי, שמורגל יותר לדרישות העמדה הזו ונעדר מהסגל במשחק הקודם בשל חתונת אחיו, עשוי לפתוח הערב.

איבד אפקטיביות. חלאילי ( צילום: AP Photo/Matthias Schrader )

דרוש: קשר אחורי. בן־שמעון זימן סגל רחב של 27 שחקנים במטרה להתמודד עם העומס הפיזי של ארבעה משחקים במסגרת ליגת האומות בתוך עשרה ימים. עם זאת, באחת העמדות הקריטיות ביותר במגרש נותר חלל משמעותי שעלה לנבחרת ביוקר מול אוסטריה - עמדת הקשר האחורי. אליאל פרץ אמנם שיחק בעבר כקשר אחורי, אך בהפועל באר־שבע הוא מורגל לתפקיד קדמי יותר, ואינו מהווה מענה טבעי לקשר אחורי אגרסיבי ופיזי.

הבעיה הוחמרה עוד יותר בשל היעדרותם של כמה שחקנים מרכזיים: עומרי גאנדלמן הגיע מראש מלצ'ה כשהוא סובל מפציעה, מוחמד אבו־פאני שוחרר מהסגל בשל פציעה ישנה מהכוכב האדום בלגרד, ואיתן אזולאי - שגם הוא אינו קשר אחורי קלאסי - יהיה זמין רק למפגש הבא מול קוסובו כיוון שהוא התחתן ביום המשחק נגד אוסטריה. בהיעדר אופציות נוספות מלבד ירין לוי, הנבחרת נותרה ללא פתרון מובהק למרכז השדה. בן־שמעון יצטרך להרכיב הערב פאזל מאוזן יותר בקישור יחד עם גלוך בעמדה קדמית יותר, כדי למנוע יצירת שטחים פתוחים עבור השחקנים האירים.

אין לנבחרת קשר אחורי. אליאל פרץ ( צילום: REUTERS/Irakli Gedenidze )

הגנה ומשמעת. אחת הבעיות המרכזיות והמתמשכות של נבחרת ישראל היא כמות הספיגות הגבוהה, והקצב שנרשם בקמפיינים הקודמים נמשך גם מול אוסטריה, עם שלישייה נוספת לרשת. חוליית ההגנה הציגה משחק מהוסס, בעיקר מצידו של עידן נחמיאס שרשם ערב פחות טוב, והחזירה לקדמת הבמה את הצורך בדאגה ליציבות ההגנתית - בין אם באמצעות מעבר לשלושה בלמים ובין אם על ידי חיזוק התיאום במערך הקיים.

מעבר להסדרים הטקטיים, בן־שמעון נדרש לטפל בדחיפות גם בהיבט המשמעת והבגרות של השחקנים על המגרש. לקראת המפגש הטעון עם אירלנד, שצפוי להיות מלווה באמוציות רבות, על המאמן להבהיר לשחקנים את חשיבות האיפוק והימנעות מכרטיסים צהובים מיותרים. ההרחקה של אבו־פרחי מול אוסטריה, שנגרמה כתוצאה מכרטיס צהוב שני שספג בשל חגיגה מוגזמת עם דגל הקרן (בדומה לאירוע קודם שלו במשחק אלוף האלופים), ותנועת ההשתקה של גלוך במשחק הידידות נגד גיאורגיה, הן דוגמאות לתקלות משמעתיות שפוגעות ישירות בסיכויי הנבחרת. לשמירה על קור רוח ואיפוק תהיה השפעה מכרעת על היכולת של ישראל לצאת מהמשחק הערב עם תוצאה חיובית.