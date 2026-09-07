קרווין אנדרדה המריא הבוקר (שני) ליוון כדי להשלים את מעברו בהשאלה לוולוס. לאחר שיעבור את הבדיקות הרפואיות ויחתום על חוזהו, הקשר הוונצואלי יפנה מקום במכסת הזרים של מכבי ת"א – מהלך שעשוי לאפשר את רישומו של ג'יימס טברנייר כבר לקראת המשחק מול הפועל באר-שבע (הערב,20:30) בטרנר.
טברנייר בן ה-34 הגיע לישראל כשחקן חופשי וחתם לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת, אך עד כה לא ניתן היה לרשום אותו בשל מצבת הזרים של הצהובים. במכבי ינסו להשלים בזמן את הליך עזיבתו של אנדרדה ואת רישום המגן האנגלי, שיוכל לעמוד לרשותו של קני מילר כבר במשחק הצמרת. אם ההליך לא יסתיים במועד, טברנייר צפוי להירשם לקראת הדרבי התל-אביבי ביום שני הבא.
עזיבתו של אנדרדה פותרת למכבי חלק מהפלונטר, אך במועדון עדיין מעוניינים לצרף שחקן כנף זר נוסף. לשם כך יצטרכו הצהובים לפנות מקום נוסף במכסה, כאשר יון ניקולאסקו, שממשיך בהליך השיקום וצפוי לחזור רק בדצמבר או בינואר, אינו מעוניין בשלב זה לעזוב בהשאלה. אם לא תימצא התפתחות אחרת, מכבי עשויה להידרש להחלטה כלכלית בנוגע להקפאתו.