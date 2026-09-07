קרווין אנדרדה המריא הבוקר (שני) ליוון כדי להשלים את מעברו בהשאלה לוולוס. לאחר שיעבור את הבדיקות הרפואיות ויחתום על חוזהו, הקשר הוונצואלי יפנה מקום במכסת הזרים של מכבי ת"א – מהלך שעשוי לאפשר את רישומו של ג'יימס טברנייר כבר לקראת המשחק מול הפועל באר-שבע (הערב,20:30) בטרנר.

קרווין אנדרדה המריא הבוקר (שני) ליוון כדי להשלים את מעברו בהשאלה לוולוס. לאחר שיעבור את הבדיקות הרפואיות ויחתום על חוזהו, הקשר הוונצואלי יפנה מקום במכסת הזרים של מכבי ת"א – מהלך שעשוי לאפשר את רישומו של ג'יימס טברנייר כבר לקראת המשחק מול הפועל באר-שבע (הערב,20:30) בטרנר.

קרווין אנדרדה המריא הבוקר (שני) ליוון כדי להשלים את מעברו בהשאלה לוולוס. לאחר שיעבור את הבדיקות הרפואיות ויחתום על חוזהו, הקשר הוונצואלי יפנה מקום במכסת הזרים של מכבי ת"א – מהלך שעשוי לאפשר את רישומו של ג'יימס טברנייר כבר לקראת המשחק מול הפועל באר-שבע (הערב,20:30) בטרנר.