השבוע במד העצבים: כדורגל הנשים שקוף, אוהדי באר־שבע נשארים בבית, ובפיפ"א מספיק טלפון מהאיש הנכון. מזל שיש ג'ודו

הכי מעצבן: היחס לנבחרת הנשים

נבחרת הנשים חטפה 9:3 משפיל בסיכום שני המשחקים מול שווייץ. תוצאה כזאת אצל הגברים הייתה גוררת דיונים על ועדת חקירה ממלכתית, אבל למדינת ישראל פשוט לא אכפת מכדורגל נשים. עד כדי כך לא אכפת, שהמאמן הוא מנחם קורצקי, שהצלחות גדולות אינן בדיוק הסעיף הבולט בקורות החיים שלו. עם רזומה כזה, ספק אם היו נותנים לו להתקרב לנבחרת הגברים, אפילו כדי להביא כדורים. בזמן שכדורגל הנשים מתקדם בעולם, כאן עדיין מתייחסים אליו כאל מטלה שצריך לסמן עליה וי. אחר כך מתפלאים על הפערים. בעצם, אפילו לא מתפלאים. בשביל זה צריך להתעניין.

גלריה נבחרת הנשים ( צילום: AP Photo/Denes Erdos )

מאוד מעצבן: הרחקת אוהדי באר־שבע

הצונאמי האנטי־ישראלי באירופה ממשיך, והפעם אוהדי הפועל באר־שבע לא הורשו להגיע לאלקמאר מ"טעמי ביטחון". איזה פתרון נוח: במקום לאבטח את מי שרוצה לראות כדורגל, פשוט משאירים אותו בבית. קשה שלא לראות בכך דרך להרחיק ישראלים בלי להכריז רשמית על חרם ובלי לשאת בהשלכות שלו. יו"ר ההתאחדות עושה את מה שהוא יכול, אבל זאת לא משימה שאפשר להשאיר רק לו. עד שתהיה כאן ממשלה מתפקדת שתטפל גם בזה, המצב בכדורגל האירופי עלול להמשיך להידרדר. זה רק הפרומו.

מעצבן: הטלפון של טראמפ

לפי "ניו יורק פוסט", דונלד טראמפ ביקש לבטל את הרחקתו של פולארין באלוגון, ונשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו נענה לבקשה. אם הדיווח נכון, בשביל מה בכלל צריך תקנון? אפשר לפרסם במקום את מספר הטלפון של הנשיא. ארה"ב קיבלה לכאורה יתרון לא הוגן במונדיאל, והכדורגל העולמי המשיך כרגיל. איפה האיומים להפסיק לשחק? איפה הסולידריות עם הנבחרות שלא יכולות להרים טלפון לבית הלבן? כולם אוהבים לדבר על הגינות, עד שמגיע אדם חזק מספיק כדי לבקש פטור. ואם ארה"ב הייתה זוכה במונדיאל? היו מצפים מכולם להעמיד פנים שזה ניצחון לגיטימי?

טראמפ ( צילום: AP Photo/Jacquelyn Martin )

קצת מעצבן: המחאות נגד מנצ'סטר סיטי

אוהדי ליברפול הניפו שלטי "רמאים" נגד מנצ'סטר סיטי, אחרי שהמועדון שלהם מיצב את עצמו כנפגע העיקרי מהפרשה. מותר לדרוש ענישה על הפרת כללים, והוצאה גדולה כשלעצמה אינה עבירה. ובכל זאת, כדאי לחסוך מאיתנו את הפוזה של העניים שנלחמים בכסף הגדול. ליברפול הוציאה יותר מחצי מיליארד יורו בקיץ 2025, וגם היא משתתפת בהתפרעות בשוק ההעברות ובניפוח המחירים. כשהכסף קונה שחקנים שלכם, קוראים לזה שאפתנות. כשהוא קונה שחקנים ליריבה, פתאום נזכרים שפעם הכדורגל היה רומנטי יותר.

לא מעצבן: נבחרת הנשים בג'ודו