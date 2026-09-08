ליאור קאסה מצא קבוצה חדשה. הקשר בן ה-21 הושאל היום (שלישי) ממכבי חיפה למכבי פ"ת עד לסיום העונה, ויתאחד מחדש עם זיו אריה - שאימן אותו בהפועל ירושלים. השחקן צפוי לערוך מחר את אימון הבכורה שלו בקבוצתו החדשה.
קאסה החמיץ את מרבית העונה שעברה, לאחר שקרע את הרצועה הצולבת ברגל שמאל במהלך משחק של מכבי חיפה נגד הפועל באר-שבע בחודש אוקטובר, ולא חזר לשחק עד לסיום העונה. הוא עבר הליך שיקום ממושך ופתח את העונה בשורות הירוקים, וכעת מצטרף לעולה החדשה "לטובת צבירת דקות", כך לפי ההודעה שפרסמה מכבי חיפה.
אחרי שגדל במחלקות הנוער של הפועל ירושלים, קאסה ערך ב-2023 את הופעתו הראשונה בבוגרים בשורות האדומים מהבירה תחת זיו אריה כאמור. בינואר 2024 נרכש על-ידי מכבי חיפה תמורת 1.1 מיליון אירו, ובעונה שלאחר מכן הושאל לגנואה מהליגה האיטלקית. בעונה שעברה חזר למכבי חיפה, אבל בעקבות אותה פציעה הוא הושבת עד לסיומה.