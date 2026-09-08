ליאור קאסה מצא קבוצה חדשה. הקשר בן ה-21 הושאל היום (שלישי) ממכבי חיפה למכבי פ"ת עד לסיום העונה, ויתאחד מחדש עם זיו אריה - שאימן אותו בהפועל ירושלים. השחקן צפוי לערוך מחר את אימון הבכורה שלו בקבוצתו החדשה.

ליאור קאסה מצא קבוצה חדשה. הקשר בן ה-21 הושאל היום (שלישי) ממכבי חיפה למכבי פ"ת עד לסיום העונה, ויתאחד מחדש עם זיו אריה - שאימן אותו בהפועל ירושלים. השחקן צפוי לערוך מחר את אימון הבכורה שלו בקבוצתו החדשה.

ליאור קאסה מצא קבוצה חדשה. הקשר בן ה-21 הושאל היום (שלישי) ממכבי חיפה למכבי פ"ת עד לסיום העונה, ויתאחד מחדש עם זיו אריה - שאימן אותו בהפועל ירושלים. השחקן צפוי לערוך מחר את אימון הבכורה שלו בקבוצתו החדשה.