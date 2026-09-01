בהפועל באר שבע צפויים לבצע היום (שלישי) את אחד המהלכים המפתיעים שלה בשוק העברות, כשתצרף לשורותיה את חלוצה של עירוני קריית שמונה, אדריאן אוגריסה.

מדובר במהלך מפתיע מאוד, שכן האלופה כלל לא תכננה לצרף חלוץ, בטח לא זר בכיר שכיכב בעונה שעברה בליגת העל. המציאות בה באר שבע לא הצליחה לצרף זרים, לפחות עד עתה, בעמדות שהיא כן שאפה, גרמה לה ללכת על המהלך הנוצץ.

חיזוק נוצץ להתקפה האדומה. אוגריסה ( צילום: מוטי קמחי )

עד לפני ימים בודדים היו בטוחים בבאר שבע שהם יצליחו לצרף לסגל בלם וקשר מרכזי זרים, שישלימו את מצבת שמונת הזרים בסגל. הקבוצה ניהלה משא ומתן מתקדם עם שניים מהם, אך בסופו של דבר, לפחות בנוגע לבלם, הדברים לא הבשילו להסכם. זאת הסיבה שהקבוצה החליטה להחתים לעמדה זו את עידן נחמיאס שחזר לארץ מלודוגורץ הבולגרית.

באר שבע עדיין מקווה לצרף קשר, אך הצירוף של בלם ישראלי, אפשר לה לחפש שחקן זר בעמדה אחרת לסגל, כך החליטה באר שבע ללכת על החלוץ הפרואני, שכבש בעונה שחלפה 12 שערים ובישל שלושה. מי שצפוי להיפגע מכך הוא החלוץ הצעיר עמית אוחנה, שיהפוך לחלוץ הרביעי בסגל. הפיחות במעמדו מגיע דווקא לאחר שכבש בשבת שער בכורה בקריירת הבוגרים בליגת העל בניצחון 1:2 על הפועל ר"ג בשבת האחרונה.