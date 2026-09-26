מי שעמד במרכז הכאוס בנבחרת אירלנד היום, הוא השוער השני גאווין באזונו, שהודיע כי אינו מעוניין לקחת חלק במשחק מחר (ראשון, 21:45) מול נבחרת ישראל במסגרת ליגת האומות.

כידוע, בסופו של דבר רוב השחקנים קיימו בנבחרת האירית הצבעה בסופה הוחלט כי המשחק הטעון יתקיים. באזונו, שלא היה היחידי שהביע את התנגדותו, נופה מהסגל לקראת המשחק.

גאווין באזונו ( צילום: Carl Recine/Getty Images )

"אני קתולי מאמין ויש לי מוסר", הסביר השוער את ההחלטה שלו בשיחה עם האינדיפנדנט האירי. "אני לא מסכים עם מה שקורה בעזה".

אל באזונו - שהיה אשתקד שוערו המחליף של דניאל פרץ בסאות'המפטון – הצטרפו בשעות הבוקר על פי דיווחים שני שחקנים נוספים שהחליטו שלא להשתתף בשל אי-נוחות שהם חשים בנוגע לקיום ההתמודדות מול ישראל בעת הזו, והמסר הועבר הבוקר לגורמים בהתאחדות האירית.

כאמור, נבחרת אירלנד תשחק בסופו של דבר מחר מול ישראל, לאחר ש"רוב משמעותי" משחקני הנבחרת הצביע בעד קיום המשחק. במסיבת עיתונאים בדברצן שבהונגריה, שנדחתה בחמש שעות ו-15 דקות בשל דיונים ממושכים בין השחקנים, אישר מנכ"ל ההתאחדות האירית (FAI), דייוויד קורל, כי המשחק יתקיים כמתוכנן.

David Courell has got to go.

He has exposed the Irish team.#StopTheGame #sacktheboard pic.twitter.com/KeX6zApOLn — Stop The Game (@StopTheGameEire) September 26, 2026

"הבוקר שחקן הביע בפני המאמן הראשי את חוסר הנוחות שלו מהשתתפות במשחק והודיע על כוונתו לפרוש מהסגל", אמר קורל, "המשתנה החדש הזה דרש זמן והתלבטות מצד שאר שחקני הסגל. הוצגו עמדות רבות. מנקודת מבטה של ההתאחדות, ומבחינת כל מי שהיה מעורב בשיחות הללו, כיבדנו באופן מלא את זכותו של כל אחד להביע את דעתו בנושא".

בתגובה להחלטה, קמפיין "Stop the Game" מסר כי ההתאחדות האירית הצהירה שהעדיפות שלה היא להגן על שחקני הנבחרת, אך לטענת הקבוצה, הארגון נכשל בכך "באופן קטסטרופלי ומוחלט". הארגון מסר כי ימשיך להתנגד ל"הלבנת הספורט של רצח העם שמבצעת ישראל".