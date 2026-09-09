החולצה שנבחרה: המדים הרשמיים של הכחולים-לבנים משנת 1995, כאשר הנבחרת הודרכה על ידי שרף וכיכבו בה חיים רביבו, אייל ברקוביץ', טל בנין, ראובן עטר, אלון חזן, רוני רוזנטל, בוני גינצבורג ואגדות נוספות.

החולצה שנבחרה: המדים הרשמיים של הכחולים-לבנים משנת 1995, כאשר הנבחרת הודרכה על ידי שרף וכיכבו בה חיים רביבו, אייל ברקוביץ', טל בנין, ראובן עטר, אלון חזן, רוני רוזנטל, בוני גינצבורג ואגדות נוספות.

החולצה שנבחרה: המדים הרשמיים של הכחולים-לבנים משנת 1995, כאשר הנבחרת הודרכה על ידי שרף וכיכבו בה חיים רביבו, אייל ברקוביץ', טל בנין, ראובן עטר, אלון חזן, רוני רוזנטל, בוני גינצבורג ואגדות נוספות.