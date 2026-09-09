ההתאחדות לכדורגל השיקה היום (רביעי) חולצת רטרו של נבחרת ישראל, עם סרטון בהשתתפות איל ברקוביץ' ומאמנו בניינטיז שלמה שרף.
החולצה שנבחרה: המדים הרשמיים של הכחולים-לבנים משנת 1995, כאשר הנבחרת הודרכה על ידי שרף וכיכבו בה חיים רביבו, אייל ברקוביץ', טל בנין, ראובן עטר, אלון חזן, רוני רוזנטל, בוני גינצבורג ואגדות נוספות.
החולצה לא תשמש את הנבחרת הלאומית והיא למעשה מיועדת למכירה בחנות ההתאחדות. "זוהי דרך מיוחדת לאוהדים ולאוהדות לחוות שוב את ההיסטוריה של הנבחרת ולהרגיש חלק מהסיפור של הכדורגל הישראלי", הסבירו בהתאחדות. לטובת ההשקה, כאמור, הופק סרטון משעשע בהשתתפות אייל ברקוביץ' ושלמה שרף, שבו השניים מתווכחים על ההרכב והמערך.
נבחרת ישראל תחזור למגרשים במסגרת משחקי ליגת האומות, כשהחלון הקרוב יכלול לא פחות מארבעה משחקים: נגד אוסטריה (חוץ, 24.9), אירלנד (בית, 27.9), קוסובו (בית, 1.10) ושוב נגד אירלנד (חוץ, 4.10).