אוהדי מכבי חיפה מגיעים לטדי למשחק מול הפועל ירושלים ( צילום: גיל יוחנן )

מכבי חיפה יצאה לפגרה במומנטום חיובי, והערב (שני) היא המשיכה בדיוק מאותה נקודה. הירוקים חזרו מפיגור ל-1:4 אדיר על הפועל ירושלים בטדי, רשמו ניצחון רביעי ברציפות ועלו למקום השני בטבלה. חיפה עקפה את הפועל ת"א והפועל באר-שבע, וכעת מפרידה בינה לבין מכבי ת"א המוליכה נקודה אחת בלבד. אל המשחק הגיעו כ-800 אוהדי מכבי חיפה בלבד.

ברק בכר היה מרוצה מהדרך שבה שחקניו הגיבו לשער היתרון של אידוקו בדקה ה-26. "אחרי פגרה לא תמיד יודעים איך מקבלים את הקבוצה, היה חשוב להיות רעבים ואגרסיביים. למרות שספגנו שער אחד, חזרנו מהר עם כדורגל טוב וסבלנות. עשינו ניצחון טוב", אמר המאמן בסיום.

גלריה גיא מלמד ופדרו ברזאו מכבי חיפה נגד הפועל ירושלים ( צילום: גיל יוחנן )

לצד התוצאה וההתקדמות בטבלה, בכר הבהיר שהקבוצה עדיין צריכה להשתפר: "זה מתחיל להראות יותר טוב, אבל יש הרבה מה לשפר". כשנשאל על המטרה של חיפה, השיב: "המטרה שלנו? לשחק כדורגל יותר שוטף. אנחנו בקו עלייה, בכיוון טוב ויש שיפור בהרבה פרמטרים".

ברוניניו כיכב: הוא בישל לאנדראה נובאקוביץ' את שער השוויון בדקה ה-40, היה מעורב גם במהלך שהוביל לשער המהפך המדהים של ברזאו ארבע דקות לאחר מכן, ובישל לגיא מלמד את השער הרביעי בדקה ה-77. בין לבין, נובאקוביץ' הוסיף בישול לחורה, שכבש את השלישי בדקה ה-67.

נובאקוביץ' כובש נגד הפועל ירושלים ( צילום: גיל יוחנן )

ברוניניו נגד הפועל ירושלים ( צילום: גיל יוחנן )

מלמד, שעלה מהספסל והצטרף לחגיגה, זכה להתייחסות מיוחדת מהמאמן. "גיא מלמד הוא חלק מהסגל. הוא היה פצוע בתחילת העונה, הוא חזר לאימונים מלאים וגם אצלו אני רואה שינוי טוב. כל אחד יקבל את ההזדמנות שלו", אמר בכר.

את הניצחון חגגה חיפה מול כ-800 מאוהדיה, על רקע המחאה נגד משטרת ירושלים והטענות לאלימות משטרתית במשחקים קודמים בטדי. המועדון תמך במחאה ונמנע ממכירת כרטיסים למשחק, והודיע עוד לפניו שגם יעקב שחר ואיציק עובדיה לא יגיעו כאות הזדהות עם הקהל.