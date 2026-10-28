המאבק על עתידו הבינלאומי של אוריין גורן עולה שלב: אביו של קשר ברצלונה בן ה-17 אישר כי המשפחה נמצאת בקשר עם נבחרת צ'כיה, שהביעה עניין בצירופו ואף רואה בו מועמד אפשרי לנבחרת הבוגרת. בריאיון לאתר הצ'כי iDNES, הבהיר יארום גורן כי בשלב זה כל האפשרויות פתוחות, וכי המשפחה ניצבת בפני החלטה משמעותית שתצטרך לקבל בתקופה הקרובה.

"אנחנו באמת מרגישים כבוד לנוכח ההתעניינות מצד צ'כיה", אמר אביו של הכישרון הישראלי, והוסיף: "אתם בוודאי מבינים שבשלב הזה כל האפשרויות פתוחות בפנינו, משום שאוריין אינו מחויב לאף נבחרת. עד כה הוא שיחק בנבחרות ישראל עד גיל 19 ועד גיל 21, וכנראה שבקרוב יזומן גם לנבחרת הבוגרת. עם זאת, הוא מרגיש קשר גם לישראל וגם לשורשים שלו בצ'כיה". האב הוסיף כי ההכרעה אינה רחוקה: "זו החלטה אישית ומקצועית משמעותית שמחכה לנו בעתיד הקרוב".

גלריה סיבה לדאגה לנבחרת ישראל? אוריין גורן ( צילום: David Ramos/Getty Images )

דבריו מגיעים לאחר שפאבל נדבד, כוכב העבר הצ'כי והמנהל הכללי של הנבחרות במדינה, חשף כי מתקיימים מגעים עם גורן, משפחתו וסוכנו. נדבד אף הצהיר כי הצ'כים מאמינים שהקשר מסוגל להשתלב בנבחרת הבוגרת כבר בעתיד הקרוב, למרות גילו הצעיר. "אנחנו חושבים שהוא מוכן", אמר נדבד, שהשווה את סגנונו של גורן לזה של פדרי, כוכב ברצלונה: "הוא יהיה עבורנו שחקן בסגנון של פדרי. שחקן מתקדם מבחינה טכנית, שמייצג את בית הספר של ברצלונה".

גורן חווה ימים מרגשים גם במישור המקצועי. ביום ראשון האחרון הוא נכלל לראשונה בסגל הקבוצה הבוגרת של ברצלונה למשחק רשמי, ועוד לקלאסיקו מול ריאל מדריד, שבו הפסידה בארסה 2:1. הקשר הצעיר צפה במשחק מהספסל, אך עצם הכללתו בסגל המחישה את ההתקדמות שלו במועדון הקטלאני. "אלה היו ימים מאתגרים ומרגשים מאוד", סיפר אביו.

גורן נולד במרץ 2009 בסביון, ועבר עם משפחתו לספרד בגיל 13. הוא משחק באקדמיית לה מאסיה של ברצלונה, ונחשב לכישרון שמושך עניין גם מחוץ לישראל. הקשר שלו לצ'כיה מגיע מצד אמו, דפנה: סבא-רבא וסבתא-רבתא שלו, יאן וזוזנה צ'רבן, עזבו את צ'כוסלובקיה לפני מלחמת העולם השנייה והשתקעו בישראל. בני המשפחה דיברו צ'כית בבית בדורות הקודמים, אך אוריין עצמו מכיר רק מילים ספורות בשפה.

"אלה היו ימים מאתגרים ומרגשים מאוד" ( צילום: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images )

לפי הדיווח, העובדה שגורן כבר הופיע בנבחרות הצעירות של ישראל אינה מונעת ממנו לעבור בעתיד לנבחרת אחרת. עם זאת, האפשרות תלויה בתקנון פיפ"א ובתנאים הנוגעים להופעותיו בנבחרת הבוגרת, לאזרחותו ולגילו. על פי הכתבה, גם אם יערוך הופעה ראשונה בנבחרת ישראל הבוגרת, עדיין עשויה להתקיים אפשרות להחלפת ההתאחדות, בכפוף לעמידה בתנאים הרלוונטיים.