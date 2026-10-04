שוב זה קרה. רגע לפני שריקת הפתיחה למשחק בין נבחרות ישראל ואירלנד שנערך בסרביה, שחקני הנבחרת המארחת בחרו שלא לכבד את נגינת "התקווה" והרכינו את ראשם במהלך ההמנון הישראלי.

שוב זה קרה. רגע לפני שריקת הפתיחה למשחק בין נבחרות ישראל ואירלנד שנערך בסרביה, שחקני הנבחרת המארחת בחרו שלא לכבד את נגינת "התקווה" והרכינו את ראשם במהלך ההמנון הישראלי.

שוב זה קרה. רגע לפני שריקת הפתיחה למשחק בין נבחרות ישראל ואירלנד שנערך בסרביה, שחקני הנבחרת המארחת בחרו שלא לכבד את נגינת "התקווה" והרכינו את ראשם במהלך ההמנון הישראלי.