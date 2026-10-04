שוב זה קרה. רגע לפני שריקת הפתיחה למשחק בין נבחרות ישראל ואירלנד שנערך בסרביה, שחקני הנבחרת המארחת בחרו שלא לכבד את נגינת "התקווה" והרכינו את ראשם במהלך ההמנון הישראלי.
גם במשחק הקודם בין הנבחרות, שנערך בדברצן, נקטו האירים במחאה דומה. אז הם אף נמנעו מלחיצת ידיהם של שחקני ישראל, לא קיימו את טקס החלפת הדגלונים המסורתי והרכינו את ראשם בזמן נגינת ההמנון, בעוד חלק משחקני הספסל עמדו כשגבם למגרש. רבים באירלנד קראו להחרים גם את המשחק הזה, אבל ההתאחדות האירית החליטה להופיע אליו. במשחק הביתי מול אוסטריה ביום חמישי, הקהל האירי זרק למגרש כדורי טניס בצבעי דגל פלסטין והוא הופסק לכמה דקות. לפני אותו משחק הייתה מחאה פרו-פלסטינית. האירים כאמור בחרו לארח את המשחק בסרביה ללא קהל עקב "אתגרים תפעוליים" - אולם הסיבה האמיתית היא המחאה הגדולה במדינה נגד ישראל.
מנגד, שחקני נבחרת ישראל עלו הערב עם סרטים שחורים לזכר קורבנות טבח 7 באוקטובר. אופ"א אישרה מוקדם יותר את בקשת יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, לקיים את המחווה, שלושה ימים לפני יום הזיכרון לטבח.
הבקשה הישראלית הוגשה גם על רקע העובדה שבמשחק הקודם עלו שחקני אירלנד עם סרטים שחורים לזכר "כל קורבנות הסכסוך". הפעם ביקשו בישראל לייחד את המחווה לקורבנות הישראלים, ואופ"א נתנה לכך את אישורה.